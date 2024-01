Đồng Nai: Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 36,6% so với năm trước

Chiều 3-1, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi họp báo thông tin về hội nghị tổng kết công tác năm 2023.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, trong năm đã đồng loạt ra quân thực hiện 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Huy động lực lượng với quyết tâm “đánh trúng, đánh đúng” vào các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp.

Đặc biệt không để hình thành, phát sinh tội phạm có tổ chức, các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp. Nhanh chóng điều tra, khám phá làm rõ các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm được chính quyền các cấp đánh giá cao.

Vì vậy tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm sâu (giảm 36,6%) so với năm trước. Cơ quan công an đã điều tra, khám phá 1.883 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 67%, bắt xử lý 4.154 người. Trong đó đã điều tra làm rõ 360 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ hơn 92%.

Về tội phạm ma túy đã phát hiện 933 vụ, khởi tố 867 vụ, bắt xử lý 1.471 bị can tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ hơn 37 kg ma túy tổng hợp và heroin, 27 khẩu súng, 193 viên đạn.

Trong năm cơ quan CSĐT đã điều tra làm rõ, khởi tố 41 vụ, bắt xử lý 95 bị can về tham nhũng, chức vụ, trong đó nhiều vụ án được chính quyền, nhân dân quan tâm đồng tình ủng hộ.

Triệt phá nhiều đường dây buôn bán, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu có quy mô lớn và phát hiện 406 vụ, xử lý 498 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng đấu tranh mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên nhiều phương diện, lĩnh vực.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, đồng bộ và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Với thành tích xuất sắc toàn diện trên các mặt công tác, Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng danh hiệu: Cờ thi đua của Bộ công an.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.