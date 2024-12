Đồng Tháp không để hình thành các băng nhóm 'xã hội đen' 06/12/2024 11:13

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp quyết tâm không để hình thành các băng nhóm kiểu “xã hội đen”, núp bóng doanh nghiệp...

Năm 2024, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tỉnh Đồng Tháp đã mở 12 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Qua đó, đã điều tra, khám phá 1.124/1.443 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 77,89%, bắt giữ 1.024 đối tượng. Đáng chú ý, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được xử lý triệt để (76/76 vụ, đạt 100%).

Đồng Tháp không để hình thành các băng nhóm kiểu “xã hội đen” hoặc núp bóng doanh nghiệp, một số đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để tổ chức cờ bạc vẫn bị phát hiện và xử lý.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao mặc dù phương thức không mới, các thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ công an, tổ chức làm việc trực tuyến, cài đặt ứng dụng giả mạo vẫn khiến nhiều người dân sập bẫy. Đồng Tháp đã phát hiện và khởi tố nhiều vụ án, trong đó có một vụ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với 8 bị can, và một vụ tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 300 tỉ đồng.

Đồng Tháp không để hình thành các băng nhóm kiểu “xã hội đen” hoặc núp bóng doanh nghiệp. Ảnh: CA

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khen thưởng các tập thể, cá nhân Công an tỉnh Đồng Tháp khi triệt phá vụ tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 300 tỉ đồng.

Công an Đồng Tháp phát hiện 11 vụ tham nhũng (tăng 4 vụ), với 15 đối tượng liên quan đến các hành vi lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 9,1 tỉ đồng, trong đó đã thu hồi hơn 1,8 tỉ đồng.

Tội phạm xâm phạm sở hữu (kinh tế) đã phát hiện 01 vụ (giảm 01 vụ), 03 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 17 tỉ đồng, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là quen biết với lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xin được giấy phép khai thác mỏ cát trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp thu giữ tang vật vụ án mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Đồng Tháp tống đạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Tai nạn giao thông trong năm tăng so với cùng kỳ, xảy ra 312 vụ, làm chết 226 người và bị thương 154 người. Nguyên nhân chủ yếu do hành vi vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia, và không tuân thủ quy định an toàn giao thông.

Đồng Tháp đã triển khai nhiều biện pháp như tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông.

Năm 2024, công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù được chú trọng, với 67 câu lạc bộ "Người hoàn lương" hoạt động hiệu quả, thu hút 734 thành viên. Quỹ Phát triển tái hòa nhập cộng đồng đã hỗ trợ vốn vay cho 397 người với tổng số tiền hơn 10,9 tỷ đồng, giúp họ ổn định cuộc sống, ngăn ngừa tái phạm.