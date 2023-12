(PLO)- Đột kích tiệm game bắn cá, Công An huyện Bến Lức (Long An) phát hiện 2 người dương tính với ma túy và tạm giữ 3 máy game cờ bạc trá hình.

Sáng 31-12, thông tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã lập biên bản tạm giữ 3 game bắn cá cùng 2 người dương tính với ma túy trong đợt tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2024.

Trước đó, vào chiều tối 30-12, Đội cảnh sát Kinh tế phối hợp Đội cảnh sát Ma túy Công an huyện Bến Lức cùng Công an thị trấn Bến Lức kiểm tra điểm kinh doanh game Ao Sen trên đường Nguyễn Văn Siêu, khu phố 2, thị trấn Bến Lức thì phát hiện 2 người dương tính với ma túy.

Tiệm game nơi phát hiện 2 người dương tính với ma túy. Ảnh: CA

Tiệm kinh doanh game này do ông Hà Ngọc Ánh (47 tuổi, thị trấn Bến Lức) làm chủ hộ kinh doanh. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại điểm kinh doanh có 30 người đang chơi game bắn cá, trong đó có 3 máy game đặt thú không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ 3 máy game đặt thú, 17 xe mô tô các loại và mời 30 người có mặt tại điểm kinh doanh về Công an huyện làm việc. Qua test nhanh ma túy, phát hiện 2 trường hợp dương tính với ma túy.

Lực lượng Công an huyện Bến Lức tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

HUỲNH DU