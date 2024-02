Đột nhập trung tâm thể dục - thể thao gỡ 39 quạt điện

Ngày 28-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an thị xã Điện Bàn đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiếu (23 tuổi, ngụ phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Hiếu đột nhập vào Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam trộm tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-2, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận tin báo về việc Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam (phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 39 cái máy quạt điện treo tường, 1 thang xếp inox. Tài sản bị trộm ước tính khoảng 25 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nghi phạm đã đột nhập trụ sở cơ quan nhà nước là Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam, lãnh đạo công an thị xã đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương tập trung tối đa lực lượng để khám phá nhanh, làm rõ đối tượng.

Đến ngày 27-2, Đội Cảnh sát hình sự đã xác định Nguyễn Văn Hiếu là thủ phạm đột nhập trụ sở cơ quan nhà nước để thực hiện vụ trộm cắp này.

Hiếu phá cửa, đột nhập để trộm tài sản. Ảnh: CA

Hiếu khai nhận, từ ngày 15-2 đến 26-2 đã năm lần đột nhập Trung tâm Thể dục - Thể thao Bắc Quảng Nam để trộm cắp tài sản vào ban đêm.

Điều tra mở rộng, công an xác định vào các ngày 20-2 và 23-2, Hiếu thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác tại tại khối phố Tân Mỹ, phường Điện Minh.

Theo công an, Hiếu đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa xóa án tích.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

THANH NHẬT