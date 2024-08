Du khách Singapore: ‘Công an Việt Nam quá giỏi’ 28/08/2024 10:24

(PLO)- Du khách Singapore khi được nhận lại điện thoại bị cướp giật ở TP.HCM đã gửi lời khen “Công an Việt Nam quá giỏi"...

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã trao trả lại điện thoại là tài sản bị cướp giật cho ông Teo Hwee Beng (sinh năm 1977, quốc tịch Singapore).

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 26-8, ông Teo Hwee Beng đến Công an phường 11, quận 6 trình báo về việc bị cướp giật tài sản là chiếc điện thoại di động trước cửa nhà số 28, đường số 10 (phường 11, quận 6).

Dần hiện đang bị công an lập hồ sơ, xử lý. Ảnh: CA

Theo lời khai, khoảng 20 giờ tối cùng ngày, ông Beng đi bộ cùng bạn, khi đến địa chỉ trên thì lấy điện thoại Samsung S22 Ultra màu đen để đặt xe cùng bạn đi ăn.

Khi ông Beng đặt xe thì một người mặc áo khoác màu xanh chạy xe mô tô màu đen (không rõ loại xe và biển số) áp sát giật điện thoại, tẩu thoát.

Ông Beng và bạn đã tri hô, la lớn chạy theo nhưng kẻ cướp đã phóng xe mất hút. Theo trình báo, điện thoại bị mất trị giá khoảng 27 triệu đồng.

Lãnh đạo PC02 đã trực tiếp trao trả lại điện thoại cho anh Beng. Ảnh: CA

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 6 phối hợp với PC02 truy bắt nghi phạm, trao trả tài sản cho nạn nhân.

Công an nhanh chóng xác định Nguyễn Văn Dần (sinh năm 1998, ngụ phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) và tiến hành bắt giữ vào chiều 27-8, thu hồi tang vật.

Xác định chiếc điện thoại là phương tiện thông tin liên lạc quan trọng, chứa nhiều dữ liệu liên quan đến công việc, giao dịch làm ăn, các mối quan hệ... Do đó, ngay trong tối 27-8, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, PC02 đã liên lạc, trả lại cho ông Beng.

Nam du khách Singapore đã gửi lời cảm ơn đến Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Xúc động khi nhận lại tài sản, ông Beng cho biết: “Tôi vô cùng biết ơn và cảm phục lực lượng Công an Việt Nam. Các anh giỏi quá, chỉ trong thời gian rất ngắn đã bắt được đối tượng cướp giật ở một thành phố rộng lớn và đông đúc như vậy, thu hồi tài sản trao trả cho tôi.

Tội phạm thì ở quốc gia nào cũng có, nhưng việc nhanh chóng điều tra, truy bắt được bọn chúng nhanh như Công an Việt Nam thì không phải nơi nào cũng làm được.

Thành phố của các bạn rất đẹp, sôi động, con người thì thân thiện, dễ mến, tôi tin rằng với tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm quyết liệt như vậy thì TP.HCM sẽ ngày càng an toàn hơn và được du khách khắp nơi tin tưởng đến du lịch, khám phá”.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng Cảnh sát hình sự hai cấp thuộc CATP và Công an phường, xã đã tăng cường nhận diện, đấu tranh, khám phá các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố và nơi công cộng.

Trong 7 tháng đầu năm 2024, số vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản đã được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023; tỉ lệ khám phá được nâng lên trên 75%, riêng tỉ lệ khám phá các vụ cướp, cướp giật tài sản đạt tiệm cận 100%.

Công an quận, huyện và TP Thủ Đức đã triển khai tổ chức hàng chục ngàn lượt tuyên truyền đến các cửa hàng cầm đồ, cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, máy tính và các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị lợi dụng tiếp tay cho tội phạm xâm phạm sở hữu (trộm cắp, cướp giật tài sản…) thông qua việc ký cam kết không mua điện thoại di động, máy tính bảng, laptop không chính chủ, bị khóa màn hình, không có mật khẩu tài khoản icloud, tài khoản google...; kịp thời thông báo đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo sự việc.

Đại diện PC02 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, mỗi vụ cướp giật dù lớn hay nhỏ đều được xác định là một vụ trọng án, nên Ban Chỉ huy Phòng luôn quyết liệt chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp cùng Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đẩy mạnh tuần tra và kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa.

Khi có vụ việc xảy ra thì tập trung lực lượng truy xét nhanh, hiệu quả nhất, bắt giữ thủ phạm, thu hồi tài sản. Đó là lý do thời gian gần đây, các vụ cướp giật giảm đáng kể, được người dân, dư luận đánh giá rất cao.