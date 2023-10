Dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 63 tỉnh, thành

Bộ TT&TT vừa có báo cáo về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số. Trong đó, về nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (National Data Exchange Platform - NDXP) được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương.

Theo báo cáo, đến tháng 12-2020, 22/22 bộ, cơ quan ngang bộ; 63/63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương đã có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đạt tỉ lệ 100%.

Nền tảng NDXP đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, đơn vị; chín cơ sở dữ liệu (CSDL) và 14 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. Tính đến ngày 30-8-2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP trong tháng 8-2023 là 41.864.961 giao dịch; trong tám tháng đầu năm 2023, tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP đạt 372.108.890 giao dịch, trung bình hằng ngày có khoảng 1,55 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP; tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương đến nay là hơn 1,44 tỉ giao dịch.

Đến nay đã hỗ trợ hoàn thành kết nối CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với 32 bộ, ngành và 63 địa phương; kết nối hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với 57 địa phương.

Về việc xây dựng các CSDL tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, Bộ TT&TT cho biết CSDL quốc gia về dân cư: Bộ Công an đã vận hành chính thức hệ thống CSDL quốc gia về dân cư từ ngày 1-7-2021. Đến nay, CSDL quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 15 đơn vị bộ, ngành, một doanh nghiệp nhà nước (EVN), ba doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin. Qua đó càng khẳng định hệ thống CSDL quốc gia về dân cư là hệ thống nền tảng giúp thay đổi phương thức quản lý công dân.

Đối với CSDL về bảo hiểm, tính đến ngày 18-8-2023, BHXH Việt Nam đã xác thực thông tin của 90.141.567 nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư; BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ liên quan hoàn thiện quy trình để tích hợp, cung cấp hai dịch vụ công liên thông là liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới sáu tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí; kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ TT&TT), Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH), Bộ Y tế, Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối, cung cấp thông tin trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, thực hiện tổng hợp báo cáo số liệu hằng ngày, thống kê tình hình hỗ trợ các nhóm đối tượng tại các chương I, II, III Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, dữ liệu từ BHXH cấp huyện trở lên được tự động cập nhật lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tính đến hết ngày 18-7-2023, trên toàn quốc đã có 30.809.508 tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH (tài khoản sử dụng trên cổng dịch vụ công và ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam).

CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc: Tính đến ngày 18-8-2023, trên hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã có 44.167.999 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có 9.112.842 trẻ em được cấp số định danh cá nhân theo quy định (đã có 5.194.558 trường hợp đăng ký khai sinh được chuyển sang các cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT); 11.148.225 dữ liệu kết hôn; 9.653.224 dữ liệu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 7.606.594 dữ liệu khai tử; 277.768 trường hợp nhận cha mẹ con; 19.115 trường hợp đăng ký giám hộ; 15.318 trường hợp đăng ký nhận nuôi con nuôi; 841.468 dữ liệu cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

CSDL quốc gia về đất đai: 63/63 tỉnh, TP trực thuộc trung ương đang triển khai xây dựng CSDL đất đai, trong đó có 219/705 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành việc xây dựng CSDL địa chính và đưa vào quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng. Từ nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, hiện Bộ TN&MT đang triển khai dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” với 231 huyện của 28 tỉnh.

CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức: Đến nay đã cơ bản hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô quốc gia với trên 95% các cơ quan, đơn vị.•

Đã cấp gần 84 triệu thẻ CCCD gắn chip

Tính đến thời điểm này, Bộ Công an đã cấp trên 83,76 triệu thẻ CCCD gắn chip. Phê duyệt 54,9 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử (tăng 6,9 triệu tài khoản so với thời điểm sơ kết sáu tháng), trong đó đã kích hoạt trên 37,86 triệu tài khoản (chiếm 63,5% tổng tài khoản phê duyệt, tăng 15,76 triệu tài khoản so với thời điểm sơ kết sáu tháng).

Có 21 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao nhất cả nước: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Đồng Nai.