Dự tiệc cưới, nhóm thanh niên tấn công người nhà chú rể 30/11/2024 18:27

Ngày 30-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Công an bắt giam nhóm thanh niên tấn công người nhà chú rể sau khi dự tiệc cưới. Ảnh: CA

Các bị can gồm: Phan Văn Khánh (24 tuổi), Nguyễn Cường (20 tuổi), Nguyễn Bá Lai (33 tuổi), Lương Văn Tiến (26 tuổi), Phạm Ngọc Thạnh (20 tuổi), Võ Như Quốc (21 tuổi), Đặng Văn Vương (28 tuổi), Huỳnh Tấn Hiếu (27 tuổi), Lý Xuân Quang (25 tuổi), Phạm Châu Thịnh (23 tuổi; cùng ngụ thị xã Điện Bàn).

Theo điều tra, đêm 15-6, sau khi dự tiệc cưới của anh T tại khối phố Khúc Luỹ (phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn), nhóm thanh niên này ra về.

Bất ngờ, nhóm này quay lại, dùng vỏ chai bia, gạch, cây tấn công gây thương tích nhiều thanh niên và người nhà anh T.

Quá trình điều tra, xác minh và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã bắt tạm giam 10 bị can trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.