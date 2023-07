Đưa 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện từ Campuchia về đất mẹ Việt Nam

(PLO)- 122 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia hy sinh ở Campuchia được tỉnh Long An tổ chức đón nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Sáng 27-7, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, UBND tỉnh tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 122 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Đồng thời, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An; lãnh đạo Quân khu Đặc biệt, tỉnh SvayRieng, BatTamPang, Pailin, Vương quốc Campuchia; cùng đông đảo các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang và người dân địa phương đến dự lễ.

Các hài cốt liệt sĩ nói trên được Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh SvayRieng, Pailin, BatTamPang của nước bạn Campuchia trong giai đoạn mùa khô 2022-2023.

Trong quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đưa về nước, Đội K73 luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia.

Ông Phạm Tấn Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo 515, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Svây Riêng đã tích cực hợp tác, hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sỹ. Đồng thời mong muốn tỉnh Svây Riêng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ Long An trong công tác tìm kiếm mộ liệt sỹ trong thời gian tới.

Ông Hòa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo ông Hoà, việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ đã góp phần làm vơi đi nỗi đau thương của thân nhân các liệt sĩ và đồng bào cả nước; thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước.

Theo UBND tỉnh Long An, trải qua 22 giai đoạn tìm kiếm (từ năm 2001 đến nay), Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương 2.373 bộ hài cốt liệt sỹ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) hy sinh ở Campuchia về an táng tại nghĩa trang quê hương Việt Nam.

Dịp này, UBND tỉnh Long An có phần quà gửi đến các tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K73 tỉnh Long An; các đại biểu của Quân khu Đặc biệt và các tỉnh Svay-Rieng, Bat-tam-bang, Pailin; đồng thời trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 18 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước.

HUỲNH DU