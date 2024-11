Dùng dao khống chế nhân viên cướp 5 chiếc điện thoại 12/11/2024 21:13

Ngày 12- 11, cơ quan công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Thế Đăng Quang (SN 2022, ngụ ở phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nghi phạm dùng dao khống chế nhân viên bán điện thoại rồi cướp tài sản. Quang bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày 1 nam thanh niên đến một cửa hàng điện thoại tại xã Phước Thái giả vờ mua điện thoại. Nam thanh niên dùng dao khống chế nhân viên bán điện thoại, trói lại lấy năm chiếc điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Quang tại cơ quan công an. Ảnh: CALT.

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và xác định Quang là nghi can nên tiến hành truy bắt. Đến 18 giờ cùng ngày cảnh sát đã bắt giữ Quang khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu giữ tang vật. Nghi can tên là NTĐQ ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.