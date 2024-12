Dựng lại hiện trường vụ đánh nữ chủ quán vì từ chối bán dao 19/12/2024 16:39

(PLO)- Công an đưa nam thanh niên quay trở lại tiệm tạp hóa để thực nghiệm hiện trường vụ đánh nữ chủ quán vì từ chối bán dao lúc 2 giờ sáng.

Trưa ngày 19-12, Công an quận Tân Phú, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan dựng lại hiện trường vụ nam thanh niên vào tiệm tạp hóa mua dao rồi đánh đập chủ tiệm.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Tân Phú đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Lý Văn Thường N (28 tuổi, quê Bến Tre; tạm trú quận 6) nên triệu tập. Một thanh niên khác liên quan cũng bị công an làm việc, lấy lời khai.

Công an quận Tân Phú đã dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Tại cơ quan điều tra, N đã khai nhận hành vi. Nam thanh niên cho rằng trước đó có ngồi nhậu chung với một số người gần tiệm tạp hóa của chị C. N cho rằng chị C mắng mình nên tức giận, gây ra hành động thiếu kiểm soát.

Nam thanh niên đã được yêu cầu diễn lại hành vi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 2 giờ 26 phút sáng ngày 16-12, N cùng một người bạn sau khi ăn nhậu thì vào tiệm tạp hóa của chị C ở đường Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú để mua thuốc và dao.

Công an đang hoàn tất thủ tục để xử lý người này theo quy định. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, nữ chủ quán chỉ bán thuốc lá. N cho rằng chị C thiếu tôn trọng nên tức. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy N đánh chị C hai lần. Lần đầu đánh nhẹ, lần thứ hai người này quay lại đấm liên tiếp vào mặt, đầu người phụ nữ.

Chị C sau đó thấy chóng mặt, đau đầu nên phải vào bệnh viện thăm khám.