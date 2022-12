Đừng quên dặn nhà hàng, quán ăn điều này khi bạn đặt đồ ăn online vào ngày nghỉ lễ

(PLO)- Chất lượng món ăn và cách vận chuyển là điều bạn nên lưu ý khi đặt thực phẩm ở ngoài về nhà ăn trong dịp nghỉ lễ.

Vào những ngày nghỉ lễ, chúng ta thường có xu hướng đặt đồ ăn ngoài để tổ chức các buổi tiệc tùng vui vẻ bên bạn bè. Tất nhiên sự tiện lợi nào cũng đi kèm những rủi ro cho sức khỏe, nhất là khi chúng ta không trực tiếp nấu nướng.

Trung tâm An toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) đã đưa ra một số lưu ý cho người dân khi đặt hàng online bên ngoài cho những buổi tiệc tùng cuối năm.

Cụ thể, CFS khuyến nghị đối với việc lựa chọn thực phẩm, người dân nên cố gắng đặt những thực phẩm đã được nấu chín kỹ.

Với các loại thực phẩm tươi sống rủi ro cao như sashimi và sushi, cần phải tìm hiểu và hỏi kỹ nhà cung cấp thực phẩm về cách vận chuyển và quy trình để đảm bảo thực phẩm được bảo quản lạnh dưới 4 độ C hoặc thấp hơn.

Đối với các món nóng nên giữ ở nhiệt độ 60 độ C trở lên trong quá trình vận chuyển. Sắp xếp đồ ăn được giao vào thời gian thích hợp để khách có thể dùng đồ ăn ngay sau khi giao. Vì việc bảo quản kéo dài ở nhiệt độ phòng sẽ làm tăng cơ hội phát triển của vi khuẩn, không nên để thực phẩm ở nhiệt độ phòng quá hai giờ. Các món ăn nguội nên giữ ở nhiệt độ 4 độ C trở xuống, trong khi thực phẩm phục vụ nóng ở nhiệt độ từ 60 độ C trở lên trên các thiết bị hâm nóng.

Ngoài những mẹo an toàn thực phẩm trên, chúng ta nên lưu ý đến điều kiện vệ sinh của dụng cụ sử dụng thực phẩm. Các đồ dùng không sử dụng như bát đĩa, dao, thìa nên được cất trong hộp sạch thay vì để lộn xộn chung với đồ ăn sống - chín. Cùng với đó, cần tách bạch và sử dụng đũa, thìa riêng biệt khi phân chia các loại đồ ăn để tránh lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

“Cuối cùng, luôn áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh bằng cách hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều đường, chất béo, muối, và duy trì chế độ ăn uống cân bằng khi thưởng thức lễ hội”.

HẠ QUYÊN