Đụng xe cùng chiều rồi ngã ra đường, một người bị xe khách tông tử vong

(PLO)- Khi đột xuất kiểm tra quán karaoke, công an bắt quả tang hai nhân viên của quán bán dâm.

03/09/2022 14:26

(PLO)- Trong đêm 3-8 và 1-9, Sinh đã cướp giật tài sản của du khách và công an đã trích xuất camera an ninh truy bắt được nghi can.