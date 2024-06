Đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia vào Việt Nam sắp hầu tòa 30/06/2024 09:35

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 24 bị cáo trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ 16-7 đến ngày 18-7.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim Phượng và 21 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội buôn lậu.

Liên quan vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội) đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Năm 2022, Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng, Tây Ninh) liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) để mang vàng lậu từ Campuchia mang về việt Nam về bán lậu cho các chủ cửa hàng bán vàng trong nước.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Minh Phụng thiết lập và móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam và chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia.

Lợi dụng việc cư dân tại biên giới vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, nhóm Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác. Khi chạy đến cửa khẩu Chàng Riệc sẽ khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới.

Vàng sau khi đưa qua biên giới sẽ được cất tại một xưởng nước đá tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh) do Giàu và con trai Trần Thanh Thắng làm chủ. Sau đó, Giàu chia nhỏ vàng và giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng.

Từ ngày 3-8-2022 đến ngày 28-9-2022, Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng.

Sau khi mua vàng lậu, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg và 36 khách hàng khác 1.828kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.

Đường dây của Phụng thu lời bất chính hơn 17,6 tỉ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng; nhóm của Nguyễn Thị Ngọc Giàu hưởng lợi hơn 13,8 tỉ đồng; các bị can còn lại hưởng lợi tùy theo công sức.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng).

Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia tên Pich Hen để mua vàng lậu và thông qua Nguyễn Thị Ngọc Giàu và Trần Thanh Thắng mang về Việt Nam. Phượng hưởng 100 USD/1kg vàng lậu và Pich Hen hưởng 200 USD/kg vàng lậu.

Từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022, Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320 kg vàng có trị giá 1.817 tỉ đồng. Trong số vàng lậu nêu trên, có 15 thỏi vàng đã bị cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình vận chuyển qua Campuchia.

Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỉ đồng; các bị can còn lại được hưởng tiền tuỳ mức độ tham gia buôn lậu.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng là chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo và điều hành, cầm đầu đường dây buôn lậu vàng. Nguyễn Thị Ngọc Giàu tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây với vai trò giúp sức tích cực.

Liên quan tới việc để xảy ra việc buôn lậu hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam, sai phạm của 9 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ cho cơ quan của Bộ Quốc phòng xử lý.