Đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với 135 bị cáo ra tòa

Ngày 25-6, TAND TP Hà Nội xét xử 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với các bị cáo gồm Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Quang Vũ, Nghiêm Đức Giang… Các bị cáo bị xét xử về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế. Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều bị cáo nên phiên tòa phải hoãn.

Cáo trạng thể hiện, tháng 10-2017, Li Zhao Qiang (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam, thuê máy chủ đặt tại Hong Kong và tạo lập các app như “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền, lấy lãi suất cao ngất ngưởng 43.000 đồng - 60.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm) trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.

Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Li đã bàn bạc và thuê bị cáo Nguyễn Quang Vũ cùng nhiều đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty.

Li cũng đưa Zhang Min, Liu Dan Yang sang Việt Nam, tuyển dụng nhân viên làm tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.

Trong trường hợp khách vay chậm trả tiền thì nhóm đối tượng làm việc tại Công ty Metag và Công ty CSKH DCS do Zhang Min quản lý, phụ trách sẽ dùng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép.

Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm “Công ty tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt để điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định toàn bộ hồ sơ vay của khách hàng.

Ngôi sao Việt là công ty trực tiếp giao dịch tiền cho vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, trong đó chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam. Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh toán trung gian tại Việt Nam mà được Li thành lập, đầu tư tiền rồi thuê đối tượng người Trung Quốc phụ trách kỹ thuật lập trình hệ thống thanh toán điện tử, trong đó có hệ thống giải pháp “Chi hộ” và “Thu hộ”. Công ty YooPay có nhiệm vụ giải ngân và thu tiền của khách vay.

Tại Việt Nam, Nguyễn Quang Vũ làm phó giám đốc phụ trách, bên dưới là các trưởng bộ phận phụ trách từng mảng riêng biệt như Phan Đức Diễn làm ở bộ phận điều hành, Trần Thị Hằng phụ trách bộ phận thẩm định khách vay….

Các công ty chi nhánh gồm Công ty TNHH phát triển tầm nhìn Metag, Công ty TNHH Dịch vụ CSKH DCS, hoạt động chính là để nhắc, truy thu nợ, sử dụng các khoản thu nợ để duy trì hoạt động, trả lương cho nhân viên.

Bằng mô hình, cơ cấu tổ chức trên, từ tháng 1-2019 đến 24-5-2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế.

Cáo buộc thể hiện, các đối tượng thực hiện cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỉ đồng lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỉ đồng. Đến nay, trong tổng số khách hàng trên xác định được 67 khách vay tiền.

Cơ quan điều tra làm rõ, các bị cáo như Vũ Thị Hồng Nhung, Vũ Văn Vấn, Nguyễn Đức Mạnh… đe dọa cưỡng đoạt tổng số tiền hơn 218 triệu đồng của 31 bị hại.

Trong vụ án này, Li được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Do Li không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã và phối hợp với Cục C01 - Bộ Công an làm thủ tục truy nã quốc tế, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.