Ngày 14-1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an TP Thuận An vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép ma túy với số lượng lớn.

Nguyễn Hoàng Phú chỉ nơi cất giấu ma túy. Ảnh: LA

Sau thời gian theo dõi, đêm 13-1, các trinh sát ập vào kiểm tra một phòng trọ thuộc khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, TP Thuận An).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Văn Trung (27 tuổi, thường trú tại An Giang) đang cất giấu nhiều viên thuốc lắc.

Qua lời khai của Trung, lực lượng công an bắt giữ Võ Hoàng Tuấn (24 tuổi, HKTT tại Bến Tre).

Tại nơi ở của Tuấn (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An), lực lượng công an phát hiện nhiều viên thuốc lắc và ma túy đá.

Ma túy và súng thu giữ của nhóm thanh niên này. Ảnh: LA

Tiếp đó, tại một ngôi nhà thuộc phường An Thạnh (TP Thuận An) lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Hoàng Phú (23 tuổi), thu giữ 30 túi nylon chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) và viên nén (thuốc lắc). Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện một khẩu súng dạng rulo.

Tổng cộng, lực lượng công an thu giữ khoảng 2 kg ma túy tổng hợp các loại. Cơ quan điều tra đang tạm giữ 15 thanh niên để tiếp tục làm rõ.

Ma túy bên trong vỏ bọc là gói cà phê. Ảnh: LA

Theo cơ quan công an, đây là đường dây chuyên cung cấp ma túy để các thanh niên mở tiệc “bay lắc”.

Nhóm nam nữ thanh niên thuê phòng, mua ma túy để ‘bay lắc’ (PLO)- Công an quận Tân Bình, TP.HCM ập vào căn nhà ở phường 15 phát hiện nhóm người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

LÊ ÁNH