Đường dây môi giới mại dâm phục vụ khách Hàn Quốc hầu tòa

Ngày 9-5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ môi giới và chứa mại dâm do Kim GiYoung (quốc tịch Hàn Quốc) cùng các đồng phạm thực hiện. Phiên toà dự kiến kéo dài trong hai ngày do có 15 bị cáo, trong đó có các bị cáo là người Hàn Quốc.

Hồ sơ thể hiện: Để lôi kéo khách đến Nhà hàng Master — King Club, số 52 Cao Thắng (phường 6, Quận 3) và tăng thu nhập, Kim GiYoung chỉ đạo cho tổng quản lý Kim Kyungdon (sinh năm 1980) cùng các nhân viên, quản lý nhà hàng tổ chức cho khách mua bán dâm với tiếp viên nhà hàng.

Các quản lý nhà hàng đã móc nối với chủ, quản lý khách sạn Newstar Inn đường Nguyễn Thị Minh Khai trên địa bàn phường và khách sạn Đình Phát, đường Calmette (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1) đưa khách mua bán dâm đến và nâng giá thuê phòng so với quy định để hưởng lợi.

Khuya 26-10-2019, công an kiểm tra tại hai khách sạn và hai căn hộ chung cư Gold View, Millennium (trên đường Bến Vân Đồn, quận 4) lập biên bản phạm tội quả tang nhiều cặp nam nữ Hàn-Việt mua bán dâm. Từ lời khai của những người này xác định được tất cả đều là khách quen và là nhân viên của Nhà hàng Master - King Club.

Ngày 7-4-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Kim GiYoung và Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội môi giới mại dâm. Do Kim GiYoung đã bỏ trốn nên sau đó một tuần công an ra Quyết định truy nã. CQĐT tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Kim GiYoung, khi nào bắt được sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.

Hầu toà hôm nay Kim Kyungdon (sinh năm 1980), Woo Jae Un (sinh năm 1985), Lee Jong IL (sinh năm 1980), Kim Kyoung Sang (sinh năm 1979), Lee Sang Gu (sinh năm 1986), Nguyễn Trần Hoàng Quân (sinh năm 1994) cùng với năm đồng phạm khác bị truy tố về tội môi giới mại dâm với tình tiết phạm tội hai lần trở lên, đối với hai người trở lên (khung hình phạt là từ ba đến bảy năm tù).

Bị cáo Lê Thị Thảo (sinh năm 1987, người thuê lại khách sạn Newstar Inn kinh doanh), Dương Thị Mỹ Giang (sinh năm 1994, lễ tân khách sạn Newstar Inn), Lê Quốc Dũng (sinh năm 1990, lễ tân khách sạn Đình Phát), Lê Văn Hùng (sinh năm 1976, quản lý khách sạn Đình Phát) bị truy tố về tội chứa mại dâm với tình tiết phạm tội hai lần trở lên (khung hình phạt theo khoản 2, điều 327 BLHS là từ năm đến mười năm tù).

Đối với Nguyễn Đỗ Mai Phương là chủ khách sạn Đình Phát, không biết nhân viên và quản lý thỏa thuận với các bị cáo khác nâng giá tiền thuê phòng khi đặt phòng cho khách nam Hàn Quốc mua bán dâm nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý.