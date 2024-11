Em gái trung tá công an hi sinh được Công an tỉnh Long An tuyển dụng vào ngành 18/11/2024 18:09

(PLO)- Em gái liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, Trung tá công an hy sinh trong lúc chặn bắt đối tượng buôn bán ma tuý được Công an tỉnh Long An tuyển dụng vào ngành.

Ngày 18-11, Công an tỉnh Long An cho biết, vừa trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh tạm tuyển dụng và bố trí công tác đối với chị Nguyễn Thị Thuý Diễn, em ruột liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Xuân Hào vào Đội tham mưu Công an huyện Đức Hoà (Long An).

Gia đình Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào và lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an huyện Đức Hòa tại buổi trao quyết định. Ảnh: CA

Theo công an tỉnh, việc tuyển dụng chị Nguyễn Thị Thúy Diễn vào lực lượng công an thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An.

Đồng thời, là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Thúy Diễn, em ruột Liệt sĩ CAND Nguyễn Xuân Hào nhận quyết định tuyển dụng vào ngành công an. Ảnh: CA

Nhận quyết định, chị Nguyễn Thị Thúy Diễn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Long An.

Chị Nguyễn Thị Thuý Diễn, hứa sẽ tích cực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hi sinh của anh trai, liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Như PLO đã thông tin, ngày 21-4-2023, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Hiện trường vụ tai nạn Thanh lái xe tông chết trung tá CSGT và hai người đi đường. Ảnh: CTV

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, CSGT huyện Đức Hòa), khiến Thiếu tá Hào tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, chiếc xe tiếp tục lao tông vào chị Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM) khiến cả hai tử vong.

Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ hai đối tượng. Qua kiểm tra phương tiện thu giữ 5kg ma túy dạng đá, 4 bánh heroin. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Qua đó, tạm giữ ba nghi phạm khác có liên quan và thu giữ 1kg ma túy dạng đá, 14 bánh heroin. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ một súng quân dụng, bảy súng tự chế.

Nguyễn Văn Thanh sau khi sử dụng ma túy đã lái xe tông chết trung tá CSGT và hai người đi đường. Ảnh:HD

Qua làm việc đã xác định tài xế Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) đã điều khiển ô tô mang BKS 49C-296.01. Thanh còn khai nhận lái xe trong tình trạng đã sử dụng ma túy.

Ngày 27-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh về tội giết người.

Ngày 27-3-2024, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) mức án tử hình về tội giết người.