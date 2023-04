Thăng cấp bậc hàm Trung tá cho cán bộ CSGT hy sinh ở Long An

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm trung tá cho đồng chí Nguyễn Xuân Hào vì đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ chặn bắt nghi phạm vận chuyển ma tuý.

Ngày 23-4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã đến viếng và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa) hy sinh khi làm nhiệm vụ chặn bắt tội phạm vận chuyển ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đến viếng Trung tá Nguyễn Xuân Hào, gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên đến gia đình, sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan sớm hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đối với Trung tá Nguyễn Xuân Hào.

Ngày 23-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 293/CĐ-TTg về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An.

Thủ tướng Chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu Liệt sỹ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Như PLO đã thông tin, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào ( 40 tuổi, CSGT huyện Đức Hòa), khiến Thiếu tá Hào tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, chiếc xe tiếp tục lao tông vào chị Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM) khiến cả hai tử vong.

Trưa ngày 23-4 Công an Long An cũng đã thông tin bắt giữ tại chỗ 2 nghi phạm, tiến hành điều tra bắt thêm 3 nghi phạm khác. Qua kiểm tra, khám xét phát hiện thu giữ 6kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 18 bánh (nghi là Heroin).

Ngoài ra, tiến hành làm việc, tài xế điều khiển phương tiện ô tô BKS 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can (tài xế điều khiển phương tiện) về hành vi “Giết người".

Hiện vụ việc đang được công an Long An tiếp tục điều tra làm rõ.

HUỲNH DU