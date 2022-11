EVNGENCO1 thích ứng an toàn trong môi trường chuyển đổi số

(PLO)- Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã và đang thực hiện thích ứng an toàn trong môi trường chuyển đổi số.

Theo đó, các đơn vị thành viên của EVNGENCO1 đã áp dụng chuyển đổi số trong an toàn trong sản xuất, an toàn vận hành hồ chứa, an toàn phòng chống dịch bệnh và an toàn thông tin...

Cụ thể, tại Công ty Thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng), công ty đã áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS) để khai thác thông tin khi thực hiện công tác trên thiết bị, gồm: nhận diện các mối nguy, biện pháp đảm bảo an toàn và tài liệu đính kèm đối với thiết bị đó. Bên cạnh đó, trên PMIS có thể khai thác các thông tin về quá trình vận hành của thiết bị như xem và truy xuất được thông số vận hành của thiết bị trong quá khứ thay cho việc truy tìm trên bản ghi giấy trước đây có nhiều bất tiện; thực hiện nhật ký vận hành điện tử...

Công ty cũng đã cập nhật số liệu quan trắc tính toán vận hành hồ chứa lên trang PMIS và đồng bộ với trang thông tin vận hành hồ chứa của EVN, hoàn thiện Dashboard được xây dựng trên ứng dụng Wise-PaaS để xem được thông số thủy văn của hồ chứa Đại Ninh trên ứng dụng Mobile và PC. Từ đó, có thể thông tin kịp thời để đưa ra phương án vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du trong mùa mưa lũ.

Ngoài ra, công ty đã chủ động thực hiện công tác hoàn thiện hệ thống camera giám sát trên một ứng dụng chung cho tất cả các hãng hiện có để quản lý; rà soát, bổ sung các camera cần thiết phục vụ giám sát an ninh, thiết bị.

Tại Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An), đơn vị này đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhân sự. Phần mềm quản lý do Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ nghiên cứu và xây dựng, đáp ứng được nhu cầu quản lý công việc thực tế tại đơn vị đồng thời giúp bộ phận quản lý nhanh chóng thống kê, báo cáo tình hình công việc của toàn công ty.

Bên cạnh đó, Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ đang từng bước triển khai áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành tại các nhà máy thủy điện. Trong công tác quản lý vận hành, Phân xưởng Vận hành của công ty đã số hóa toàn bộ các quy trình vận hành và xử lý sự cố, các tài liệu kỹ thuật, sơ đồ công nghệ.

Phân xưởng Vận hành đã áp dụng mã QR code để số hóa các thông số vận hành, tài liệu kỹ thuật gắn trực tiếp lên thiết bị giúp nhân viên vận hành có thể dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động thông minh. Công ty cũng sử dụng camera nhiệt, flycam để kiểm tra, giám sát các thiết bị tại trạm và đường dây 220kV.

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, từ năm 2021 đến nay, EVNGENCO1 đã xây dựng đề án về chuyển đổi số trong toàn tổng công ty. Trong nhiều ứng dụng chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao, hệ thống “cảnh báo lũ từ xa” được xem là một trong những kết quả áp dụng chuyển đổi số thành công nhất trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay và được áp dụng rộng rãi trong phạm vi cả nước.

Trước đây, Công ty Thủy điện Sông Tranh (Đà Nẵng) lắp đặt hệ thống các biển cảnh báo, mốc thủy chí, trang bị còi hú ngay tại đập tràn, sử dụng loa đặt trên xe ô tô lưu động… phục vụ cho việc tuyên truyền phòng chống thiên tai.

Tuy nhiên, do điều kiện giao thông, thiên tai bất thường nên hiệu quả của phương pháp này không cao. Từ khi hệ thống cảnh báo lũ từ xa áp dụng các thiết bị công nghệ số đi vào hoạt động, đã có 6 trạm cảnh báo lũ được lắp đặt tại các địa phương. Nhờ đó, giúp người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa và giảm thiệt hại do lũ gây ra.

Việc áp dụng công nghệ vào hệ thống cảnh báo lũ từ xa, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã tạo được lòng tin của người dân, chính quyền ở các huyện hạ du nhà máy về việc điều tiết lũ. Thành công của việc áp dụng công nghệ trong hệ thống cảnh báo lũ từ xa giúp EVNGENCO1 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong đề án chuyển đổi số đã được EVN phê duyệt.

Lãnh đạo EVNGENCO1 cho biết, việc chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành đã mang lại hiệu quả rõ rệt như tiết kiệm nhân lực, thời gian, chi phí nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu về quản lý kỹ thuật để các nhà máy luôn vận hành an toàn tin cậy, người lao động giảm bớt áp lực trong công việc.

PHƯƠNG THẢO