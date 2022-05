EVNHCMC tăng cường kiểm tra, rà soát các công trình điện trong mùa mưa bão

Theo thông báo trên, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã chỉ đạo các đơn vị tổng kiểm tra, rà soát các công trình điện tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Chủ động ứng phó với mưa giông

TP.HCM đã bắt đầu xuất hiện những cơn giông, lốc xoáy và mưa lớn. EVNHCMC cho biết đơn vị đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời trước ảnh hưởng của mưa bão. Từ đó, hạn chế thấp nhất các sự cố do thiên tai gây ra, đảm bảo việc cung ứng điện an toàn trên địa bàn.

Theo đó, EVNHCMC đã quán triệt tất các đơn vị thực hiện có hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Bên cạnh đó là ba sẵn sàng gồm: phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả trong việc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.

EVNHCMC cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện; thường xuyên kiểm tra để phát hiện và sửa chữa những khu vực ngập úng, khu vực cấp điện quan trọng để kịp thời sửa chữa ngay những bất thường khi phát hiện.

EVNHCMC kiểm tra, thay thế hoặc đề nghị các chủ đầu tư thực hiện thay thế ngay các tủ điện rỉ sét lâu năm, gây mất an toàn và có nguy cơ rò điện cao. Đặc biệt chú ý các trường học, cơ sở nuôi dạy trẻ, trường mầm non, khu vui chơi giải trí và các chung cư, nơi tập trung đông người.

Các đơn vị phải cập nhật khu vực ngập úng cục bộ của nhà cao tầng có thiết bị điện, trạm điện riêng đặt tại tầng hầm (chung cư, trung tâm thương mại...) và lập phương án phối hợp xử lý nhanh khi xảy ra ngập úng.

EVNHCMC phối hợp với các Khu Quản lý Giao thông đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, phòng quản lý đô thị quận/huyện; xử lý ngay các vị trí có nguy cơ (như cây xanh, bảng quảng cáo, lều, lán…) có khả năng ngã đổ, bay vào đường dây, trạm biến áp.

Tiếp tục thực hiện các công trình ngầm hóa trên địa bàn TP để đảm bảo mỹ quan và an toàn lưới điện. Tính đến thời điểm hiện tại, EVNHCMC đã phối hợp với các đơn vị viễn thông hoàn thành hơn 245 dự án tại hơn 200 đoạn tuyến đường, với hơn 1.000km lưới điện trung thế và gần 1.800km lưới điện hạ thế được ngầm hóa.

Theo đó, tỉ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn TP tăng từ 25% vào năm 2011 lên 46% vào năm 2021, lưới điện hạ thế đạt 20%, riêng khu vực trung tâm TP đạt tỉ lệ 99% lưới điện trung thế, hơn 80% lưới điện hạ thế.

Giai đoạn 2021-2025, EVNHCMC đang tiếp tục triển khai ngầm hóa lưới điện với chỉ tiêu ngầm hóa 500km lưới điện trung thế, 800 km lưới điện hạ thế.

EVNHCMC phấn đấu đến năm 2025 lưới điện trung thế trên địa bàn thành phố đạt tỉ lệ từ 50% đến 60%; trong đó các quận nội thành đạt tỉ lệ ngầm hóa 80% ÷ 90%, riêng các quận 1, 3, 5 đạt tỉ lệ ngầm hóa xấp xỉ 100%; các quận còn lại 60-80%.

Rà soát công trình điện tại các khu vực có nguy cơ sạt lở

EVNHCMC cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiểm tra để củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện, đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu như các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới...

Thông báo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, thời gian thường xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển thường bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9. Đây là các tháng có mực nước chân triều rút thấp nhất trong năm.



EVNHCMC chủ động gia cố, sửa chữa đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn công trình điện do đơn vị quản lý. Trường hợp phát hiện nguy hiểm cần phải tiến hành khẩn cấp việc di dời công trình điện ra khỏi khu vực sạt lở, xử lý ngay các sự cố về điện do sạt lở gây ra.

Các đơn vị khẩn trương phối hợp với UBND TP Thủ Đức, các quận huyện kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện, không để xảy ra hiện tượng rò điện gây mất an toàn cho cộng đồng.

Sau khi khắc phục, sửa chữa và đảm bảo chắc chắn an toàn của hệ thống điện thì phải khôi phục lại ngay việc cung cấp điện cho khu vực .

Để ngăn ngừa và phòng tránh tai nạn thương tâm về điện có thể xảy ra khi trời mưa lớn, ngập úng cục bộ khi triều cường hoặc giông lốc, gió lớn, cây cối ngã đổ… EVNHCMC khuyến cáo người dân nên ngắt nguồn điện (cúp cầu dao/CB) nếu khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn, ổ cắm điện và các thiết bị điện gia dụng. Lúc trời mưa, người dân không đứng trú tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện kế (đồng hồ điện), thùng cầu dao…; Không lên sân thượng, mái nhà nơi có đường dây điện băng qua và không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời. Khi phát hiện có hiện tượng bất thường hoặc mất an toàn về điện, người dân cần gọi ngay đường dây nóng của Trung tâm Chăm sóc khách hàng của EVNHCMC 1900 545454, hoặc gọi 114- Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ TP.HCM để được xử lý, khắc phục kịp thời.