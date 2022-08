EVNHCMC và Công an TP.HCM ký kết đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cung cấp điện

Tại Hội nghị, hai bên đã tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2021, đồng thời ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới 2022-2027.

Tại đây, EVNHCMC cũng đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giai đoạn 2022-2024.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, cho biết chính nhờ sự giúp đỡ, phối hợp kịp thời đã giúp EVNHCMC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với việc đảm bảo an ninh – quốc phòng của TP.HCM.

Quy chế phối hợp giai đoạn 2016-2021 giữa EVNHCMC và Công an TP.HCM đã thể hiện những kết quả nổi bật của 2 ngành trong việc bảo đảm an toàn cung cung cấp điện, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP.HCM.

Song song với việc thực hiện quy chế phối hợp, Công an TP.HCM cũng đã tích cực hỗ trợ EVNHCMC trong việc tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

EVNHCMC đã được Bộ Công an và UBND TP.HCM tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào này.

Để tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã đạt, hai đơn vị quyết tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an TP.HCM qua thực hiện quy chế phối hợp mới (giai đoạn 2022-2027).

Trong đó chú trọng một số nhiệm vụ như: Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung ký kết trong quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Bên cạnh đó là phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh các nội dung, hình thức tuyên truyền sâu rộng trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;

EVNHCMC cho biết đơn vị công khai, minh bạch các quy trình, quy định, trình tự, thủ tục thi công, sửa chữa lưới điện để người dân dễ dàng nhận biết về con người, trang thiết bị có liên quan đến ngành điện.

Từ đó, giúp nhận dạng, tham gia bảo vệ và tố giác các hành vi giả mạo nhân viên ngành điện, gian lận trong cung ứng, sử dụng điện.

EVNHCMC tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn các điều kiện an toàn PCCC trong sử dụng điện tại các khu dân cư, khu phố trên địa bàn TP.HCM bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả cao.

Các đơn vị trực thuộc EVNHCMC phối hợp với Công an TP.HCM trong công tác tuần tra canh gác để ngăn ngừa các đối tượng xâm phạm hành lang lưới điện cao áp, trộm vật tư thiết bị trên lưới điện truyền tải, phân phối. Từ đó, đảm bảo công tác vận hành lưới điện liên tục, ổn định và an toàn tại các khu vực trọng điểm.

Cán bộ, đảng viên và người lao động EVNHCMC tiếp tục quán triệt tốt các nội dung có liên quan đến việc bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ hệ thống an ninh mạng nội bộ.

Từ đó có các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với các phương thức, thủ đoạn tuyên truyền qua mạng xã hội, mạng internet, mạng nội bộ các thông tin sai lệch, tài liệu phản động của kẻ xấu.

Hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa 2 ngành. Từ đó, quan tâm chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng công tác sơ kết thực hiện quy chế phối hợp.

Qua hội nghị này, EVNHCMC mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của Công an TP.HCM để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết việc đảm bảo an ninh chính trị, an ninh năng lượng ở TP.HCM là vô cùng quan trọng. Theo đó, để thực hiện công tác này EVNHCMC và Công an TP đã ký kết quy chế phối hợp với nhiều nội dung.

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đã đạt được nhiều thành tựu, với nhiều chuyển biến tích cực, đồng bộ với việc đảm bảo an toàn lưới điện, phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc cũng được phát động trong ngành điện.

Theo đó, việc ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2022 - 2024 sẽ mang tầm chiến lược mới, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, tạo điều kiện để EVNHCMC hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.