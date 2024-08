F-16 rơi tại Ukraine: Ông Zelensky sa thải tư lệnh không quân 31/08/2024 06:03

Ngày 30-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã cách chức Tư lệnh Không quân Ukraine - ông Mykola Oleshchuk, tờ Kyiv Independent dẫn thông báo trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Việc ông Zelensky sa thải tư lệnh không quân diễn ra 1 ngày sau khi Ukraine xác nhận 1 máy bay chiến đấu F-16 bị rơi và phi công máy bay này đã tử nạn trong lúc ngăn chặn một cuộc không kích lớn của Nga, bao gồm hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Ukraine hôm 26-8.

Ông Zelensky không đưa ra lời giải thích cho việc cách chức vị tư lệnh này nhưng nói rằng nhân sự, binh lính cần được bảo vệ và điều cần thiết ở cấp chỉ huy là thực sự chiến đấu vì Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải Tư lệnh Không quân Mykola Oleshchuk sau vụ chiến đấu cơ F-16 rơi. Ảnh: MYKOLA OLESHCHUK/TELEGRAM

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Trung tướng Anatoliy Kryvonozhka - chỉ huy Bộ tư lệnh Không quân Trung tâm - sẽ tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ thay ông Oleshchuk.

Về vụ F-16 rơi, quân đội Ukraine hiện chưa đưa ra nguyên nhân chính xác vụ tai nạn này nhưng cho biết chiếc F-16 này gặp nạn khi đang tiếp cận 1 mục tiêu của Nga. Còn ông Oleshchuk cho biết Mỹ đang giúp điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng vụ tai nạn dường như không phải do hỏa lực của Nga gây ra và nguyên nhân có thể là do lỗi của phi công hoặc do trục trặc cơ học và hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Còn một số chuyên gia quân sự cho rằng khả năng "quân mình bắn quân mình" ngày càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong các cuộc tập kích bằng hàng loạt UAV và tên lửa.

Ông Mark Cancian - cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ) - cho rằng việc theo dõi đâu là địch, đâu là ta, đặc biệt là khi có nhiều tên lửa bay xung quanh cùng lúc, là điều rất khó khăn, do đó việc "quân mình tự bắn quân mình" là một vấn đề lớn.