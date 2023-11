Ngày 13-11, thông tin từ UBND phường 7, TP Tân An, Long An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai người tử vong do ghen tuông.

Sáng cùng ngày, linh cữu của bà NTB ( 59 tuổi, ngụ phường 7, TP Tân An, Long An) đã được gia đình đem đi hỏa táng.

Linh cữu của ông T.N.T được gia đình đưa đi an táng vào sáng 13-11. Ảnh: ĐK

Riêng nạn nhân ông TNT (62 tuổi, ngụ cùng phường) bị bà B tẩm xăng châm đốt thì được gia đình đem đi an táng.

Theo người dân địa phương, trước đó vào tối 10-11, bà NTB đến nhà nghỉ Huyền Linh đường Nguyễn Văn Trung do ông T làm chủ để nói chuyện. Tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẩn và ở riêng mỗi người một phòng.

Khu phố Bình An 2 nơi bà NTB đang sinh sống. Ảnh: ĐK

Đến khoảng 2h ngày 11-11, bà B đã sang phòng ông T gõ cửa. Nghĩ có khách đến kêu ở lại nên ông T đã mở cửa phòng. Lúc này, bà B bất ngờ đổ xăng vào người ông T, tưởng bị đổ nước nên không phản kháng, rồi bà đã châm lửa đốt ông, sau đó uống chai thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn.



Bị bỏng, ông T mở cửa, hô hoán nhờ mọi người xung quanh trợ giúp và đưa đi cấp cứu. Riêng bà B sau khi uống thuốc trừ sâu thì chạy về nhà cách đó hơn 1km và chốt khóa cửa lại.

Sau đó, ông T được đưa đi cấp cứu và tử vong vào 9 giờ ngày 11-11, riêng bà B được gia đình phát hiện cũng được đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào khoảng 15 giờ.

Vụ việc hiện được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐĂNG KHÔI