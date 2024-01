Giá cước vận chuyển tăng cao, Cục Hàng hải vào cuộc

Liên quan đến phản ánh giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container đi Châu Âu, Châu Mỹ tăng cao trong thời gian gần đây, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có báo cáo Bộ GTVT và khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển container theo đúng quy định.

Theo Cục Hàng hải, thống kế về chỉ số giá vận chuyển container của trang Drewry (Trung tâm Nghiên cứu hàng hải độc lập cung cấp thông tin về thị trường hàng hải), giá dịch vụ vận tải container từ Châu Á đi Châu Âu, Châu Mỹ trong tuần đầu của tháng 1 năm 2024 biến động lớn.

Cụ thể tăng khoảng 60% so với thời điểm cuối năm 2023, và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại mức giá cao hơn khoảng 88% so với mức giá trước dịch COVID-19 và thấp hơn khoảng 1-2% so với mức giá trung bình của 10 năm gần đây.

Cụ thể, mức giá từ cảng Thượng Hải (Trung Quốc) đi cảng Tây Mỹ tăng 30%, từ 2.100 USD/cont 40 feet lên 2.726 USD/cont 40 feet; đi cảng Rotterdam (Hà Lan) tăng 115%, từ 1.1910 USD/cont 40 feet lên 3.577 USD/cont 40 feet, đi cảng Genoa (Italia) tăng 114%, từ 2.222 USD/cont 40 feet lên 4.178 USD/cont 40 feet.

Giá dịch vụ vận chuyển hàng container tăng cao. Ảnh: VNS

Tương tự ở Việt Nam, giá cước vận tải đi Châu Âu, Châu Mỹ cũng tăng theo xu thế chung của thế giới. Cụ thể giá cước từ Việt Nam đi cảng khu vực Tây Mỹ 2.650 USD/cont 40 feet, đi cảng khu vực Đông Mỹ 3.900 USD/cont 40 feet, đi Châu Âu 4.900 USD/cont 40 feet.

Về tuyến vận tải, Cục Hàng hải cho rằng ngoài việc tăng giá vận chuyển, thị trường vận tải cũng xảy ra việc hủy, bỏ chuyến. Tuy nhiên, có khoảng 88% các tuyến tàu vẫn thông báo thực hiện đúng lịch trình trong khoảng 5 tuần tới, nhưng việc duy trì tuyến còn phụ thuộc vào tình hình thị trường thế giới, các tuyến tàu có thể thay đổi lịch trình trong thời gian tới nếu thị trường thế giới bất ổn ảnh hưởng đến an toàn hàng hải.

Theo Cục Hàng hải, thông thường tuyến vận tải từ Châu Á đi Châu Âu, hành trình tàu đi qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, đây là tuyến đường ngắn nhất với chi phí tối ưu.

Kể từ cuối năm 2023, do xung đột tại khu vực Biển Đỏ, các hãng tàu phải thay đổi tuyến đường, không đi qua kênh đào Suez mà phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm cho hành trình tàu kéo dài từ 10 đến 14 ngày so với trước, phát sinh thêm rất nhiều chi phí vận chuyển.

“Đây là lý do khiến giá vận chuyển tăng cao và hiện tượng thiếu container có thể sẽ xảy ra”- Cục Hàng hải nhận định.

Để làm rõ thông tin giá dịch vụ vận tải container tại Việt Nam và tác động của việc tăng giá vận tải đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Cục Hàng hải Việt Nam đã có văn bản giao cho các Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, TP.HCM, Vũng Tàu phối hợp với các Chi cục Hàng hải làm việc với các hãng tàu có tuyến dịch vụ đi Châu Âu, Châu Mỹ để đánh giá biến động tăng giá vận chuyển, tình hình vận tải, khả năng cung cấp nguồn cung tàu ra thị trường.

VIẾT LONG