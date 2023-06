Gia đình có dê bị công an 'bắn nhầm' nhận đền bù 20 triệu đồng

(PLO)- Đại diện ba sĩ quan công an có hành vi bắn trộm dê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã đến xin lỗi, bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng.

Ngày 30-6, anh NVS, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, trưa hôm qua, các gia đình của ba cán bộ công an trong vụ án bắn trộm dê đã đến thăm hỏi, xin lỗi.

Họ đã gửi cho anh 20 triệu đồng, được hiểu là bồi thường thiệt hại cho việc ba con dê bị bắn chết, với mong muốn được "giải quyết tình cảm".

“Sự việc thì đã xảy ra rồi, ba người ấy đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Tôi muốn mọi chuyện được khép lại, nên đã chấp thuận nhận tiền đền bù” - anh S chia sẻ với PLO.

Trong vụ việc này, ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức bắn ba con dê, trong đó bắt được hai con cho lên xe ô tô, chạy về thì bị người dân chặn lại. Còn con thứ ba, anh S cho hay đã đi kiểm đếm đàn dê, nhưng không thấy, nên suy đoán con dê này vì bị thương, có thể kiệt sức và chết ở một khu vực nào đó trên núi Mào Gà, xã An Phú.

Vụ việc bắn trộm dê xảy ra hôm 26-6 đã được khởi tố điều tra hình sự theo tội danh trộm cắp. Ba sĩ quan công an liên quan công tác tại công an thị trấn Đại Nghĩa, gồm đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng đã bị tước danh hiệu công an nhân dân, tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, và đang bị tạm giữ để xác minh vụ việc.

Với việc đại diện gia đình ba người này chủ động đến xin lỗi, bồi thường thiệt hại và được bị hại chấp thuận thì đây có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra, xử lý vụ án này.

Người dân kể lại lúc thấy dê bị bắn hạ (PLO)- Theo người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, đây không phải là lần đầu họ bị mất dê.

PHI HÙNG