Người dân kể lại lúc thấy dê bị bắn hạ

Từ sau sự việc ba công an “bắn nhầm” dê bị phát hiện, người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chưa hết xôn xao.

Tận mắt chứng kiến dê bị bắn hạ

Ngày 28-6, trong căn nhà cũ, anh NVS (40 tuổi, ngụ xã An Phú) vẫn nhớ như in ngày xảy ra sự việc.

Anh S kể: Trưa 26-6, anh chăn dê ở khu vực núi Mào Gà trong xã. Do buổi trưa nên anh đến khu vực chân núi để nghỉ ngơi thì thấy một ô tô di chuyển chậm, có dấu hiệu khả nghi nên anh núp vào chỗ khuất theo dõi.

“Họ điều khiển xe đi khoảng một cây số rồi vòng xe quay lại, cách đàn dê của tôi khoảng 120 m. Sau đó, tôi nghe vài tiếng xì hơi cũng là lúc tôi thấy hai con dê ngã lăn xuống đất, một con khác giãy giụa nhưng nó vùng lên được và chạy ngược lên trên để thoát thân” - anh S kể lại.

Anh S kể tiếp: Sau đó hai người đàn ông xuống ô tô, đi vào chân núi, khoảng 15 phút sau họ đi trở ra và mang theo một bao tải đi về hướng chiếc xe. “Tôi nghi ngờ họ lấy dê của mình nên gọi điện thoại về nhà báo cho vợ và mọi người trong gia đình ra đường chặn đầu xe để kiểm tra” - anh S nhớ lại.

Theo anh S, khi về đến nhà, vợ anh cho biết thời điểm chặn ô tô, tài xế có dấu hiệu lao xe tới để chạy thoát. May mắn, vợ anh S chỉ bị bánh xe chèn qua đầu mũi chiếc dép.

Đúng lúc này, một ô tô khác đi đến nên xe này không đi được và phải lùi lại, rẽ sang một con đường khác. Chạy khoảng 1 km thì xe gặp đường cụt, phải quay đầu. Xe đi được khoảng 200 m thì bị người dân chặn lại.

“Khi tôi về đến nơi chặn xe, ba người đàn ông và tang vật đã ở ngoài xe. Ngoài hai con dê trong cốp xe, còn một con khác bị thương đã chạy lên núi. Thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, ba người này cũng thừa nhận còn một con dê bị thương” - anh S chia sẻ.

Không phải lần đầu dê “không cánh mà bay”

Cũng theo anh S, ở xã An Phú có khoảng 20 hộ chăn thả dê giống như gia đình anh. Khoảng 4-5 năm gần đây, chuyện người dân bị mất dê khi chăn thả là bình thường, mỗi năm trung bình có 5-7 vụ.

Tính từ đầu năm đến nay, riêng gia đình anh S mất khoảng sáu con dê. Chưa tính vụ ngày 26-6, lần mất gần đây là khoảng hai tháng trước, gia đình anh mất ba con, sau đó khoảng 10 ngày, họ hàng của anh cũng mất một con dê.

“Con dê bị thương tôi đoán giờ cũng chết ở đâu đó trên núi. Từ đầu năm, đàn dê hơn 50 con của gia đình chỉ còn 46 con...” - anh S nói.

Ông NGUYỄN TIẾN ĐỨC, Trưởng thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức

Còn anh CVA (42 tuổi, ngụ thôn Ái Nàng) cho biết cách đây hai năm, vào 23 giờ, người dân phát hiện bảy người trên một xe bán tải nghi là trộm dê nên đã chặn xe để kiểm tra thì bị họ dùng vật giống súng đe dọa. Người dân đã nhảy xuống ao sen cạnh đó để né.

Theo ông Trần Văn Công (69 tuổi, ngụ thôn Đức Dương, xã An Phú), tính riêng năm nay, gia đình ông đã mất dê đến ba lần, mỗi lần một con, lần gần đây nhất là mất trước gia đình anh S 10 ngày.

“Gia đình thuộc diện hộ nghèo, được vay vốn của Nhà nước nên đã mua đàn dê để chăn nuôi nhưng bị mất trộm. Nghe bảo dê hiện có giá 170.000 đồng/kg, mỗi con dê khoảng 30 kg thì đã mất đứt nửa tấn thóc rồi, trong khi đó nuôi cả năm mới có thể bán được một con dê” - ông Công nói.

Ông Nghiêm Mạnh Điển (một người dân khác) cũng chia sẻ thường thời điểm mất trộm dê là vào buổi trưa, khi người dân về nhà để ăn cơm, nghỉ ngơi.

Năm ngoái và năm kia, mỗi năm gia đình ông Điển mất một con dê, may mắn năm nay chưa mất con nào. Tuy vậy, cách đây khoảng 10 ngày, một gia đình khác bị mất, sau đó đến nhà anh S.

Do bị mất trộm nhiều dê nên người dân hay để ý ô tô lạ. Theo họ, những người bắn trộm dê thường cho xe di chuyển chầm chậm, không dừng, đỗ hẳn. Ngoài chiếc xe vừa rồi bị phát hiện thì còn một vài xe khác cũng có dấu hiệu khả nghi hay đến đây.•

Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng 3 cựu công an

Ngày 28-6, lãnh đạo huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng ba tháng đối với ba cựu công an liên quan đến vụ bắn trộm hai con dê của người dân, gồm các ông Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng.

Những người này cùng công tác tại Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

Trước đó, ngày 26-6, ba người này đã đi ô tô, mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Ái Nàng để bắn chim.

Trong lúc đi săn, những người này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe, đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, họ bị người dân phát hiện và chặn lại.

Căn cứ kết quả điều tra, giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba công an trên.

Chiều 27-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra, đồng thời tạm giữ hình sự ba nghi can này.