Giá đôla chợ đen và ngân hàng chênh lệch gần 600 đồng

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 23.976 VND/USD, tăng 20 đồng so với trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng “nóng” trở lại với mức tăng giảm trái chiều. Cụ thể, chốt phiên giao dịch, giá USD tại ngân hàng Vietcombank cộng thêm 40 đồng cho hai chiều mua – bán so với phiên giao dịch gần nhất. Theo đó, giá mua – bán đồng bạc xanh tại ngân hàng này đóng cửa tại mức 24.240 – 24.610 VND/USD.

Tương tự, Vietinbank cũng cộng thêm 60 đồng cho chiều mua, nhưng chỉ tăng thêm 20 đồng cho giá bán, giao dịch ở mức 24.215 – 24.635 VND/USD. Hay như ngân hàng ACB tăng thêm 30 đồng, đưa tỉ giá USD/VND của phiên hôm nay dừng lại ở mức 24.300 – 24.600 VND/USD.

Giá đôla chợ đen tăng nóng. Ảnh minh hoạ

Riêng tại ngân hàng Eximbank, giá đôla bất ngờ tăng thêm tới 150 đồng mỗi đôla ở chiều mua và giảm 20 đồng ở chiều bán, đưa giá mua – bán đồng USD về mức 24.220 – 24.610 VND/USD.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, giá đôla chợ đen giao dịch quanh ngưỡng 25.085 VND/USD (mua) và 25.155 VND/USD (bán), cao hơn 135 đồng ở cả chiều so với giá mở cả sáng nay. So với đầu tháng 2, giờ đây giá đôla chợ đen đã tăng gần 300 đồng mỗi đôla. Trong khi đó, cùng thời điểm này, giá USD tại các ngân hàng thương mại chỉ tăng thêm từ 30 – 40 đồng.

Do giá đôla trên thị trường tự do tăng quá nhanh khiến chênh lệch giá bán giữa hai thị trường vênh nhau khoảng 560 đồng và đây là mức chênh lệch lớn nhất trong vài tháng trở lại đây.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, nguyên nhân chính khiến tiền đồng mất giá trong tháng đầu năm là do sự phục hồi của đồng USD, xuất phát từ việc nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ FedWatch, xác suất cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 3-2024 của Fed đã giảm từ mức 70% tại thời điểm đầu năm chỉ còn 30% sau khi con số lạm phát tháng 1 “nóng” hơn so với dự báo.

Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường về mức cắt giảm trong năm 2024 vẫn giữ nguyên ở mức 150 điểm cơ bản với xác suất 42,8%.

Theo đó, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD lúc 16h chiều nay dao động quanh mức 04,6 điểm, mức cao nhất so với so với đầu năm. Ngoài ra, mức chênh lệch dương của lãi suất USD-VND vẫn neo ở mức cao trong tháng đầu năm (gần 5 điểm %), cũng là yếu tố gây áp lực lên diễn biến của tiền đồng.

