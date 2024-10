Giá đôla Mỹ thị trường 'chợ đen' tăng nóng 23/10/2024 16:00

Ngày 23-10, tỉ giá trung tâm đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước công bố mức 24.250 VND/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua.

Tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng. Chẳng hạn, Vietcombank có mức 25.190 - 25.462 VND/USD, tăng tới 128 đồng ở chiều mua, nhưng chỉ tăng 10 VND ở bán so với hôm qua. So với cuối tuần trước, hiện mỗi đôla Mỹ tại Vietcombank đã tăng tới 230 đồng/USD ở chiều mua và tăng thêm 122 đồng/USD ở chiều bán.

Tương tự, tại Eximbank giá USD đang neo ở mức 25.170 VND/USD (mua) và 25.462 VND/USD (bán), đắt hơn 20 đồng ở chiều mua và cao hơn 10 đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất. Tính từ cuối tuần trước, giá mỗi USD tại Eximbank được điều chỉnh tăng thêm 180 đồng (mua), trong khi chiều bán ra tăng thêm 172 đồng.

Giá đôla Mỹ chợ đen tăng nhanh hiếm có. Ảnh minh họa

Với xu hướng tăng giá mua cao hơn so với tốc độ tăng giá bán khiến chênh lệch giá mua – bán đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại được thu hẹp đáng kể. Từ chỗ khoảng cách lệch giữa hai chiều mua bán nới rộng lên đến 410 đồng giờ đây được rút ngắn xuống khoảng 270 - 290 đồng mỗi đôla Mỹ.

Theo Khối thị trường tài chính của ngân hàng ACB, tỉ giá USD/VND liên ngân hàng tăng thêm 90 đồng trong ngày hôm qua khi lực cầu ngoại tệ vượt trội so với nguồn cung trên thị trường.

Đơn vị này cho rằng, tỉ giá USD/VND hiện đã tiệm cận mức tỉ giá bán USD của NHNN nên đà tăng sẽ bị hạn chế khá nhiều. Khi bước qua giai đoạn cao điểm về cầu ngoại tệ thanh toán cuối năm, tỉ giá có thể dần hạ nhiệt trở lại.

Trên thị trường chợ đen, giá USD cũng liên tục leo dốc, giao dịch ở mức 25.620 VND/USD (mua) và 25.720 VND/USD (bán), tăng tới 170 đồng so với sáng qua. Còn nếu so với một tuần trước, hiện giá đôla Mỹ tự do đã tăng trên 400 đồng.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD-Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đạt mốc 104,35 điểm. Tính từ cuối tháng 9 - thời điểm chỉ số DXY chạm đáy hơn một năm qua, đến nay đồng bạc xanh ghi nhận 15/17 phiên tăng giá, với tổng biên độ tăng đạt 4,14%.

Sức mạnh của đồng USD phục hồi nhanh trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục tích cực.

Thị trường hiện đang đặt cược gần 90% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25%/năm tại cuộc họp chính sách vào tháng 11 tới đây và chỉ có 10% cho rằng lãi suất được giữ nguyên.