Giá gạo đang rất cao, Bộ trưởng nói 'thời cơ không đợi chúng ta'

(PLO)- Giá gạo hiện đang ở mức rất cao. Dự báo từ nay đến cuối năm các thị trường lớn sẽ vẫn tiếp tục tăng mua gạo để dự trữ với số lượng lớn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 610 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 6-7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã chủ trì cuộc họp để bàn về vấn đề này.

Tổng quan về tình hình xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm nay, bà Bùi Thị Thanh Tâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết luỹ kế xuất khẩu gạo từ đầu năm đến 30-6 vừa qua là 4,2 triệu tấn, tăng 11% về số lượng và 22% về trị giá.

Theo bà Tâm, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo sang hầu hết thị trường đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất, sau đó là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Gana và các nước khác.

“Indonesia bắt đầu nhập khẩu gạo trở lại. Vài ngày tới Indonesia sẽ tiếp tục mở thầu thêm 300 ngàn tấn và dự kiến sẽ tiếp tục mở thầu. Điều này sẽ làm giá gạo của Việt Nam và các nước tăng lên” - bà Tâm cho hay.

Về tình hình nhập khẩu gạo, 5 tháng đầu năm Việt Nam đã nhập 1,3 triệu tấn lúa và các loại gạo khác.

Về giá gạo, bà Tâm cho hay: “Giá gạo hiện đang ở mức rất cao. Nông dân đánh giá rất hiệu quả, thuận lợi. Dự báo từ nay đến cuối năm các thị trường lớn sẽ vẫn tiếp tục tăng mua gạo để dự trữ với số lượng lớn”.

Theo Bộ NN&PTNT, khối lượng gạo xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2023 đạt 4,27 triệu tấn và 2,3 tỉ USD. Giá gạo xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 539 USD/tấn, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Lê Thanh Hoà, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường, cho biết trong tháng 6 giá gạo tiếp tục tăng lên so với tháng 5.

Theo đó, trong tháng 5, giá gạo xuất khẩu của nước ta đạt bình quân 539 USD/tấn, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 5 tháng đầu năm giá gạo xuất khẩu đạt 529 USD/tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Đại diện Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường cho hay theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ thì sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2022-2023 giảm 1,34 triệu tấn so với niên vụ trước.

Trong khi sản lượng giảm thì tiêu thụ gạo toàn cầu lại tăng 2,6 triệu tấn so với niên vụ trước, đạt mức 521,4 triệu tấn. Cùng đó, tồn kho gạo toàn cầu cũng dự kiến giảm giảm 8,9 triệu tấn xuống còn 173,5 triệu tấn niên vụ 2022-2023 và tiếp tục giảm trong niên vụ 2023-2024 tới đây.

Dự báo về nhu cầu tiêu thụ gạo thời gian tới, ông Hoà cho hay xuất khẩu có khả năng chậm lại do nguồn cung từ vụ đông xuân đã cạn. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm 2023 được đánh giá tương đối tích cực do sản lượng gạo tại nhiều quốc gia sản xuất tại châu Á đứng trước nguy cơ sụt giảm trước tác động của El Nino.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết: Thời cơ không chờ đợi chúng ta, các thị trường đang tăng cường nhập khẩu gạo để dự trữ. Do vậy, chấp hành ý kiến Thủ tướng, tận dụng cơ hội này, các doanh nghiệp tính toán ngay một chiến lược, kế hoạch trong ngắn hạn về những khó khăn, thuận lợi để tận dụng thời cơ này gửi Bộ NN&PTNT để tháo gỡ.

“Từ nay đến ngày 15-7, đề nghị các doanh nghiệp gửi kế hoạch cho Bộ NN&PTNT. Đến ngày 15-7, Bộ sẽ tổ chức một hội nghị về chủ đề này tại đồng bằng sông Cửu Long, mời Phó thủ tướng tham gia, chủ trì. Chúng tôi mong Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành, hiệp hội ngành hàng liên quan cùng phối hợp tháo gỡ các vướng mắc để tận dụng cơ hội này” - ông Hoan nhấn mạnh.

Theo Bộ NN&PTNT, diện tích gieo trồng lúa năm 2023 theo kế hoạch đạt 7,1 triệu ha, sản lượng dự kiến 43,11 triệu tấn, tăng 0,4 triệu tấn so với năm 2022. Về cân đối cung cầu lượng gạo hàng hóa cho xuất khẩu năm 2023, tổng lượng gạo hàng hóa cho xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước 4,1 triệu tấn, tổng lượng gạo hàng hóa cho xuất khẩu 6 tháng cuối năm ước 2,5 triệu tấn.

