Gia hạn tạm giữ nghi can gây loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới ở Hà Nội

(PLO)- Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội gia hạn tạm giữ thêm 3 ngày với Hoàng Thị Khánh Linh, nghi can gây loạt vụ trộm tiền mừng đám cưới trên địa bàn.

Quyết định gia hạn tạm giữ này vừa được VKSND huyện Đan Phượng phê chuẩn chiều nay, 27-10, để các điều tra viên có thêm thời gian củng cố chứng cứ, trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nữ nghi phạm 20 tuổi.

Hoàng Thị Khánh Linh sẽ bị tạm giữ thêm vài ngày để phục vụ điều tra ban đầu các vụ trộm tiền mừng đám cưới mà cô ta khai là thủ phạm.

Cán bộ điều tra cho biết Linh bị bắt do phạm tội quả tang trưa 25-10. Cơ quan công an chỉ có quyền tạm giữ 3 ngày để tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu. Muốn thêm thời gian tạm giữ, cơ quan công an phải ra lệnh và được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Tổng cộng chỉ được gia hạn 2 lần, mỗi lần không quá 3 ngày, theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Như PLO đã đưa tin, Hoàng Thị Khánh Linh bị người dân bắt quả tang khi ăn mặc đẹp, giả làm khách đến dự một đám cưới ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội, rồi trộm tiền mừng cưới.

Công an huyện Đan Phượng đang điều tra hai vụ trộm tiền đám cưới trước đó trên địa bàn, ngay khi nhận tin báo từ người dân, đã đến dẫn giải Linh về trụ sở. Quá trình đấu tranh, cô này khai thực hiện 4 vụ trộm tiền mừng đám cưới trước đó, đều trên địa bàn huyện.

Dù đối tượng khai nhận như vậy, nhưng để đảm bảo khách quan, toàn diện, các điều tra viên cần thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ từng vụ việc. Vì vậy, đến thời điểm này, Linh vẫn thuộc diện bị bắt, giữ trong trường hợp phạm tội quả tang, chưa bị khởi tố bị can.

Cán bộ cơ sở ở xã Thọ Xuân nơi Hoàng Thị Khánh Linh cư trú cho biết cô ta không có công việc ổn định, chồng đang ngồi tù về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vậy nhưng trên Facebook cá nhân, cô này lại chia sẻ hình ảnh về cuộc sống yên bình, sang chảnh.

Dù Linh đã khai nhận gây ra các vụ trộm tiền mừng đám cưới trên địa bàn, song Công an huyện Đan Phương tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Bởi đang thời điểm cuối năm, cũng là mùa cưới, mùa tân gia, trong lúc gia chủ, khách mời mất cảnh giác, kẻ xấu rất có thể lợi dụng để trộm cắp.

XUÂN NGUYỄN