Gia Lai: Mưa lớn gây ngập sâu, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Ngày 9-8, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết: Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, gây ngập nhiều diện tích hoa màu, nhà ở của người dân.

Theo đó, mưa lớn đã gây ngập cục bộ nhiều nơi, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Ảnh hưởng nhiều nhất là các huyện Phú Thiện, Chư Prông, thị xã Ayun Pa với gần 900 ha hoa màu bị ngập và phải sơ tán nhiều nhà dân.

Theo báo cáo nhanh, tại huyện Phú Thiện, mưa lớn gây ngập hơn 444 ha (trong đó có 314 ha lúa); gây vỡ 4 m đê và hư hỏng 15 m đường tại xã Ia Sol; mưa cũng gây ngập cục bộ tại sáu xã và thị trấn Phú Thiện.

Tương tự, huyện Chư Prông có 368 ha hoa màu bị ngập nước; ngập cục bộ 125 hộ dân, trong đó phải sơ tán 24 hộ dân; một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập chia cắt.

Tại thị xã Ayun Pa, mực nước trên lưu vực sông Ba, tại trạm thủy văn Ayun Pa là 153 mét, trên báo động 1 là 47 cm. Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 7-8 đến 7 giờ ngày 9-8 là 163.1 mm. Mưa lớn gây ngập hơn 70 ha hoa màu, trong đó có trên 65 ha lúa.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các địa phương đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục ảnh hưởng của mưa lớn. Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán các hộ dân có nhà bị ngập đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.