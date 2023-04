Giá thịt heo giảm vì sức mua lao dốc

(PLO)- Do sức mua giảm, ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh heo đối diện với hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.

Tại đại hội cổ đông tổ chức sáng nay (26-4), ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vissan cho biết, công ty đặt kế hoạch khá lạc quan trong năm 2022 vì đánh giá nền kinh tế sẽ tăng trưởng tốt sau dịch bệnh.

Nhưng trái ngược với kỳ vọng, sức mua của thị trường chưa phục hồi lại như cũ nên kết quả kinh doanh không đạt như kế hoạch đặt ra.

Mặc dù, năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Vissan lần lượt đạt 3.876 tỉ và 173 tỉ đồng, nhưng con số này chỉ bằng 90% và 93% so với cùng kỳ.

Theo ông Nguyễn Ngọc An, dự báo giá heo hơi năm 2023 trung bình khoảng 56.000 đồng/kg, tương đương với năm 2022 do ảnh hưởng sức mua vẫn còn kém, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và tình trạng thiếu nguồn cung heo do dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại một số khu vực trong thời gian vừa qua.

"Để duy trì được lợi nhuận trong năm 2023, chúng tôi tiếp tục thực hiện các chương trình kích cầu, nghiên cứu đưa vào nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, gia tăng hiệu quả chi phí, thay đổi công nghệ để giảm giá thành sản xuất" - ông An cho biết.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán VNDirect cho biết, sau đà giảm giá trong quý I-2023, giá heo hơi trong nước bắt đầu tăng nhẹ từ đầu tháng 4, tăng 5,3% so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn 3,5% so với cùng kỳ.

"Chúng tôi cho rằng giá tăng do sản lượng heo bán tháo ra thị trường do ảnh hưởng từ dịch tả heo Châu Phi đã giảm dần và lo ngại về vấn đề dư thừa nguồn cung đã lắng xuống khi các hộ nông dân ngừng hoạt động tái đàn và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn heo.

Dự báo giá heo hơi bình quân đạt 59.000 đồng/kg trong năm 2023" - VNDirect nhận định.

PHƯƠNG MINH