Giá thịt heo tăng cao ngày cận tết

Ghi nhận ngày 28 tháng Chạp tại một số chợ lẻ như Gò Vấp, chợ Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình, TP.HCM cho thấy, một số mặt hàng tết nhất là thịt heo tăng giá cao.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối tăng cao

Theo đó, một số mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp tết là thịt heo ba rọi, ba rọi rút sườn, sườn non giá tăng rất mạnh so với ngày thường.

Bà Nhi, tiểu thương chợ Gò Vấp cho biết, do lấy heo mảnh từ chợ đầu mối từ 76.000-82.000 đồng/kg trong khi ngày thường 68.000-70.000 đồng/kg. Mỗi con heo chỉ có hai mảnh nhưng đây là mặt hàng tăng nên mặt hàng này có giá cao.

Vì vậy, giá bán lẻ thịt heo ba rọi 130.000-150.000 đồng/kg trong khi ngày thường 100.000-110.000 đồng/kg; ba rọi rút sườn 180.000-200.000 đồng/kg ngày thường 150.000-180.000 đồng/kg.

Tương tự sườn non giá 200.000-220.000 đồng/kg, thịt đùi 85.000 đồng/kg tăng 15.000 đồng/kg so với ngày thường.

“Giá thịt heo cao so với ngày thường nhưng theo quy luật năm nào vào tết heo cũng có mức giá này. Hơn nữa, dù giá thịt heo cao, chợ tết ngày càng vắng. Tôi chỉ lấy 50kg nhưng bán cả ngày vẫn còn” - bà Nhi nói.

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết vào bốn ngày cận tết từ 26 tháp Chạp đến sáng 29 tháp Chạp là cao điểm nhất nên hàng hóa nhập chợ tăng cao so với ngày thường.

Trong đó, sản lượng heo nhập chợ từ 26 tháng Chạp bắt đầu tăng dần bình quân từ 5.000 con/ngày đêm lên 8.274 con/; đến ngày 27 đạt 8.821 con/ngày, đêm và ngày 28 trên 10.000 con.

Với sản lượng heo nhập chợ tăng gấp đôi so với ngày thường nên trong bốn ngày cao điểm tết, chợ mở cửa từ 22 giờ (sớm hơn so với ngày thường là 0 giờ 30) để heo từ các tỉnh nhập về để các lò mổ tranh thủ hoạt động sớm, kịp đưa ra thị trường.

"Lượng hàng hóa nhập chợ bán tết nhiều nhưng hàng hóa ùn ứ, đầu ra chậm do cung đường xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn bị các chợ tự phát bao vây. Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc nhưng xe hàng từ các tỉnh khó khăn vào chợ để xuống hàng khiến tiêu thụ hàng hóa hạn chế" - đại diện chợ đầu mối Hóc Môn than thở.

Về giá, tại chợ đầu mối heo cũng nhích lên từng ngày. Cụ thể ngày 26, 27 tháng Chạp heo mảnh loại 1 giá 74.000 đồng/kg, loại hai 67.000 đồng/kg đến hôm nay 28 tháng Chạp giá heo mảnh loại 1 lên đến 78.000 đồng/kg, mảnh loại hai lên 68.000 đồng/kg.

Trong khi đó, đại diện Vissan cho biết nhằm đồng hành cùng người dân mua sắm tết “trễ”, từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tết tại siêu thị Co.opmart, Satramart, các Satrafoods, Winmart … thực phẩm tươi sống của công ty sẽ giảm giá sốc lên đến 30%.

Chẳng hạn, thịt đùi, thịt heo xay từ 133.000 đồng/kg giảm còn 93.100 đồng/kg…

Tại siêu thị bánh kẹo là một trong các mặt hàng được người dân quan tâm mua sắm tết. ẢNH: T.T

Sức mua siêu thị tăng cao ở cả kênh online

Theo đại diện Central Retail, tính đến thời điểm này, hoạt động mua sắm tết tại các hệ thống bán lẻ của đơn vị tăng trưởng dưới 10% tùy khu vực. Đặc biệt, khu vực miền Bắc tình hình mua sắm tết tăng trưởng rất tốt.

Tương tự, đại diện WinCommerce, đơn vị chủ quản chuỗi siêu thị WinMart, cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN cho biết những ngày cận tết sức mua tăng khoảng 15%-20% so với tháng thường.

Nhóm hàng được người tiêu dùng mua nhiều gồm thịt, trái cây, thực phẩm khô, đồ gia dụng, bánh kẹo tết, mứt tết, đồ uống…

Bên cạnh đó, doanh thu từ bán hàng online tăng khoảng 21% so với tết 2023. Số lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với tháng thường và tăng 25% so với cùng kỳ tết năm ngoái.

Đơn hàng trung bình dao động khoảng 250-260.000đ. Riêng từ 30/1 - 5/2, giá trị giỏ hàng trung bình tăng đến 450-460.000đ.

Để chuẩn bị cho cao điểm cuối năm và lễ tết, WinCommerce đã tăng sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng triển khai các gian hàng bán sản phẩm khuyến mãi mua 1 tặng 1 ngay phía ngoài cửa hàng vừa kích cầu cũng như đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Siêu thị WinMart sẽ mở cửa 8 giờ-12 giờ trưa 30 tháng Chạp, mùng 4 tết mở cửa trở lại từ 8 giờ -đến 22 giờ. Cửa hàng WinMart+/WIN mở cửa từ 6 giờ-12 giờ 30 tháng Chạp. Mùng 5 tết mở cửa từ 7 giờ-20 giờ mùng 4 tết. Những ngày cận tết hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc sẽ mở cửa từ 7 giờ- 23 giờ. Ngày 30 tháng Chạp, sẽ mở cửa tới 12 giờ hoặc 14 giờ tùy địa điểm và chỉ nghỉ ngày mùng 1 tết.

TÚ UYÊN