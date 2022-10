Giá vàng đột ngột tăng tốc trở lại

(PLO)- Các kỳ vọng lãi suất giảm đã hỗ trợ vàng tăng vọt trở lại.

Trong cuộc phỏng vấn một số thành viên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) mới đây, hãng tin The Wall Street Journal cho biết nhiều người đã có dấu hiệu muốn giảm nhiệt lãi suất, tránh kinh tế rơi vào suy thoái.

Điều này sẽ tạo ra một cuộc tranh luận lớn giữa các thành viên Fed để quyết định có nâng lãi suất thêm 0,75% vào tháng 11 tới hay không.

Theo ông Mary Daly, Chủ tịch Ngân hàng San Francisco, một thành viên của Fed, để tránh đưa nền kinh tế Mỹ vào một cuộc suy thoái chắc chắn sẽ đến thì Fed có lẽ phải cân nhắc giảm tốc độ tăng lãi suất. Đây là thời điểm thích hợp cho điều này.

Giới đầu tư đang hướng về tuần sau khi Mỹ công bố GDP quý III, một tham số rất quan trọng ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất của Fed.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích OANDA, đánh giá thị trường đang khá phấn khích trước động thái có thể "quay xe" về chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed.

Những thông tin lạc quan này ngay lập tức tác động đến giá vàng. Phiên giao dịch hôm nay (22-10), giá vàng thế giới đã tăng vọt lên 1.658 USD/ounce, tương đương 50,1 triệu đồng/lượng. Vàng đã tăng đến 1,6 triệu đồng/lượng trong hai ngày qua.

Theo ông Michael Matousek, chuyên gia kinh tế U.S. Global Investors, một nhân tố khác cũng đẩy giá vàng tăng chính là do vàng chạm đáy nên nhà đầu tư bắt đầu mua vào. Nhu cầu vàng vật chất từ Ấn Độ cũng đang tăng nhanh do bắt đầu bước vào mùa lễ hội.

Hôm nay (22-10), thị trường vàng trong nước không có sự thay đổi giá dù giá vàng thế giới tăng mạnh. Theo đó, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 53 và 67,2 triệu đồng/lượng.

Chính sự không tăng giá này đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa vàng thế giới và vàng SJC chỉ còn 17,1 triệu.

