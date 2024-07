Giá vàng miếng SJC chỉ còn đắt hơn thế giới 760.000 đồng/lượng 18/07/2024 08:48

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, 17-7, giá vàng thế giới hạ nhiệt. Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới mất 0,41% giá trị và đóng cửa ở mốc 2.457,80USD/ounce. Trong phiên, đã có lúc giá vàng thế giới tăng chạm mốc 2.483,73USD/ounce.

Chuyên gia độc lập về vàng, ông Trần Duy Phương, cho rằng khi mà giá vàng thế giới không ngừng tăng, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm phải điều chỉnh giá vàng miếng SJC ở trong nước chứ không thể neo mãi ở mức hiện tại - Ảnh: Bloomberg

Loạt tuyên bố từ Fed hỗ trợ cho giá vàng thế giới

Những phiên gần đây, giá vàng thế giới liên tiếp lập kỷ lục mới bởi nhiều nhà đầu tư dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất mạnh tay hơn trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt về mức mục tiêu. Lãi suất cho vay thấp thường có lợi cho đà tăng của giá vàng thế giới.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 20% trong năm nay, giá vàng thế giới được hỗ trợ bởi việc hàng loạt các ngân hàng trung ương trong đó có Trung Quốc mua mạnh vàng, đồng thời nhu cầu của nhiều nhà đầu tư với tài sản an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày một lớn dần.

Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group trong nghiên cứu công bố vào ngày thứ Tư, ông Chris Weston, phân tích: “Những yếu tố căn bản của thị trường gần đây khiến cho nhiều nhà đầu tư phải cân nhắc lại về tỷ trọng của vàng trong danh mục đầu tư của họ. Với những diễn biến tâm lý thị trường hiện tại, việc giá vàng chạm ngưỡng 2.500USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra”.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà đầu tư trên thị trường hiện vẫn đang tiếp tục xem xét đến những tác động tài chính và chính trị của vụ ám sát hụt ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump vào cuối tuần qua. Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng nếu xảy ra sẽ có thể khiến cho vị thế của vàng trong vai trò công cụ đầu tư an toàn được củng cố.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới xuống thấp kỷ lục

Tại thị trường trong nước, vào đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 75,98 – 76,98 triệu đồng/lượng. Như vậy có thể thấy giá mua vào của giá vàng miếng SJC đã tăng đều trong vài phiên trở lại đây trong khi giá ở chiều bán ra vẫn giữ nguyên.

Ở mức đóng cửa của giá vàng thế giới phiên ngày 17-7, quy đổi ra giá vàng trong nước tương đương khoảng 76,22 triệu đồng/lượng, tức rẻ hơn giá vàng miếng SJC chỉ 760 nghìn đồng/lượng. Chuyên gia độc lập về vàng, ông Trần Duy Phương, cho rằng khi mà giá vàng thế giới không ngừng tăng, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm phải điều chỉnh giá vàng miếng SJC ở trong nước chứ không thể neo mãi ở mức hiện tại.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 76,30 – 77,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ vàng rồng Thăng Long giao dịch ở mức 76,33 – 77,63 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỷ giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm. Tỷ giá đồng USD tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội về quanh 25.500 - 25.600 đồng Việt Nam/USD (mua vào – bán ra). Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng Việt Nam/USD thiết lập vào cuối tháng 6-2024, USD tự do đã giảm gần 400 đồng, tương đương hạ hơn 1,5%.