Giá xăng tăng nhẹ, A95 sát mốc 24.000 đồng/lít

Chiều 29-2, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ. Kỳ này, giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ từ hơn 200 đến hơn 300 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 không cao hơn 22.752 đồng/lít, tăng 277 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Xăng A95 không cao hơn 23.929 đồng/lít, tăng 330 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Trái ngược với xăng, các mặt hàng dầu giảm nhẹ hơn 100 đồng/lít. Dầu diesel không cao hơn 20.773 đồng/lít, giảm 137 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hoả giảm 136 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut không cao hơn 15.959 đồng/kg, tăng 30 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Kỳ này, nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với các mặt hàng. Đồng thời yêu cầu trích lập vào quỹ với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg.

Thời gian áp dụng từ 15 giờ chiều 29-2.

AN HIỀN