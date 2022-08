Giải cứu một người dân Kon Tum bị lừa bán sang Campuchia

20/08/2022 20:08

(PLO)- Bước đầu lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang xác định có 6/40 người tháo chạy từ casino là do Lệ và Danh tổ chức đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó.