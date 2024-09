Giải mã chiến lược tranh luận của ông Trump và bà Harris 10/09/2024 10:39

Tối 10-9 (giờ Mỹ, tức sáng 11-9 theo giờ VN), Phó Tổng thống Kamala Harris (đại diện đảng Dân chủ) và cựu Tổng thống Donald Trump (đại diện đảng Cộng hoà) sẽ “so găng” trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, TP Philadelphia.

Cuộc tranh luận do đài ABC tổ chức, dự kiến ​​sẽ thu hút hàng chục triệu người xem truyền hình. Tờ The New York Times đánh giá sự kiện này là “đêm quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị của bà Harris” cũng như là “hy vọng để ông Trump lật sang trang mới sau một mùa hè đầy khó khăn”, khi tỉ lệ ủng hộ hai bên trong các cuộc thăm dò đang rất sít sao.

Ngày 8-9, tờ The New York Times công bố kết quả một cuộc thăm dò toàn quốc của The New York Times/Siena College thực hiện vào cuối tháng 7 cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris về tỉ lệ ủng hộ, với 48% ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris.

Cơ hội thể hiện cho bà Harris

Đối với bà Harris, cuộc tranh luận này mang đến cơ hội để bà trình bày quan điểm kinh tế của mình, giới thiệu bản thân với những cử tri vẫn còn mơ hồ, thiếu thông tin về bà, cũng như chứng minh với người Mỹ rằng bà đã sẵn sàng trở thành tổng thống.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã tích cực diễn tập trong cuộc mô phỏng tranh luận tổng thống. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



Cuộc thăm dò của The New York Times/Siena College nói trên còn cho thấy 28% cử tri cho biết họ cảm thấy cần biết thêm về bà Harris, bao gồm những chính sách của bà, trong khi chỉ có 9% cho biết họ cần biết thêm về ông Trump.

Ông Dawn Conley, 48 tuổi, một chủ doanh nghiệp nhỏ ở bang Tennessee hiện đang nghiêng về ông Trump nhưng vẫn chưa hoàn toàn quyết định bầu cho ai, nói: "Tôi chưa biết kế hoạch của bà Kamala là gì. Thật khó để đưa ra quyết định khi bạn không biết nền tảng của đảng kia sẽ như thế nào".

Ông Cayce Myers, giám đốc nghiên cứu sau đại học tại khoa Truyền thông, ĐH Virginia Tech (Mỹ), cho rằng: “Trong cuộc tranh luận, bà Harris có thể sẽ muốn kéo ông Trump vào các vấn đề mà ông Trump làm mất lòng hoặc mất điểm với cử tri. Đảng Dân chủ đã dùng vấn đề tiếp cận phá thai và quyền lựa chọn phá thai của phụ nữ làm vấn đề trọng tâm của chiến dịch”.

Theo ông Myers, đội ngũ tranh cử của bà Harris có thể muốn ông Trump thể hiện mình là người hung hăng và khoa trương, điều này có thể khiến cử tri xa lánh ông. Cạnh đó, những tuyên bố ngẫu hứng của ông Trump đã khiến ông gặp rắc rối trong quá khứ và nếu ông lặp lại trong cuộc tranh luận này, những người ủng hộ bà Harris có thể “đóng gói” lại thành nội dung chiến dịch tranh cử của ông.

So với bà Harris, ông Trump có nhiều kinh nghiệm tranh luận trên truyền hình quốc gia hơn. Ông Trump cũng đã chứng tỏ khả năng không thể xem thường của mình khi đã vượt qua nhiều ứng viên Cộng hòa để giành được đề cử của đảng này vào năm 2016. Trước một đối thủ mạnh như ông Trump, tại Pittsburgh (bang Pennsylvania), bà Harris đã rất tích cực diễn tập cho cuộc tranh luận. Những cuộc tranh luận mô phỏng này do luật sư Karen Dunn - người đã tổ chức chuẩn bị tranh luận cho các ứng viên Dân chủ từ năm 2008 và bà Rohini Kosoglu - cố vấn lâu năm của bà Harris điều hành. Ông Philippe Reines, cựu trợ lý của Hillary Clinton, vào vai ông Trump trong những cuộc tranh luận mô phỏng này.

Chiến lược của ông Trump

Các trợ lý của ông Trump cho biết một mục tiêu hàng đầu của cựu tổng thống là hướng cuộc tranh luận tập trung vào vấn đề lạm phát cao trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden cũng như những lo lắng về biên giới Mỹ-Mexico và gắn bà Harris với các chính sách của tổng thống đương nhiệm, theo tờ The Wall Street Journal.

Cạnh đó, ông Trump cũng có kế hoạch khai thác hồ sơ của bà Harris, vốn là một công tố viên ở bang California, khi mô tả bà là người xử lý yếu kém về vấn đề tội phạm bạo lực.

ÔngTrump đã có những chiến lược cho cuộc tranh luận tổng thống với bà Harris. Ảnh: AFP

Các chiến lược gia cho biết ông Trump cũng sẽ cần tránh bình luận về giới tính, trí thông minh và chủng tộc của bà Harris. Đầu mùa hè này, ông Trump nói rằng bà Harris "chỉ mới trở thành người da màu gần đây" và kiểu bình luận nhắm vào chủng tộc như thế này có thể khiến ông Trump gặp rủi ro nếu lặp lại trên sân khấu.

Chiến lược gia của đảng Cộng hòa Brett O'Donnell cho rằng ông Trump “phải tập trung vào chính sách chứ không phải tính cách" của bà Harris.

"Như ông Trump đã nói, mọi người có thể không thích ông nhưng họ nên bỏ phiếu cho ông ấy vì ông ấy sẽ khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn…Không nên có bất cứ bình luận gì về trí thông minh hay chủng tộc của bà Harris” - theo ông O'Donnell.

Lần tranh luận này ông Trump khó có lợi thế như trong cuộc tranh luận với ông Biden hồi tháng 6, bởi giờ đây đối thủ của ông không phải đối mặt những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe tâm thần.

Giống như những gì đã làm trước phiên tranh luận với ông Biden, ông Trump không chuẩn bị cho cuộc tranh luận theo cách truyền thống, tức là mô phỏng cuộc tranh luận với bà Harris để chuẩn bị. Ông Trump dường như sẽ có cách tiếp cận tương tự như cuộc tranh luận với ông Biden là hạn chế ngắt lời Harris và để cho bà nói hết ý.

Đội ngũ tranh cử ông Trump cho biết ông Trump đã chuẩn bị bằng cách nói chuyện với cử tri trong các cuộc vận động tranh cử và trả lời phỏng vấn. Cạnh đó, ông Trump cũng đã tổ chức các phiên họp chính sách với các cố vấn, bao gồm với cựu Hạ nghị sĩ Dân chủ Tulsi Gabbard - người đã có cuộc tranh luận đáng nhớ với bà Harris trong cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Matt Gaetz của bang Florida, cố vấn nhập cư Stephen Miller và chiến lược gia Jason Miller.