Daniel Radciffe không còn là Harry Potter trong bộ phim mới

Nhắc đến cái tên Daniel Radcliffe, khán giả đại chúng thường nghĩ ngay tới nhân vật Harry Potter, chàng phù thủy trường Howard từng gây sốt cả giới văn học lẫn màn ảnh lớn.

Tuy nhiên, hầu hết bọn họ đều lầm tưởng rằng, ngoài vai diễn kinh điển kể trên, thì chàng thanh niên ngót nghét 30 này chẳng có thành tựu nổi bật nào khác.

Vì vậy, hãy cùng điểm lại chặng đường hoạt động nghệ thuật của nam tài tử để thấy, anh thực sự là viên ngọc quý nơi làng điện ảnh xứ sở sương mù.

Daniel Radciffe trong Phi vụ đào tẩu. Ảnh: Phát hành phim



Harry Potter bước ra từ những trang sách

Năm 1999, trong tv mini – series David Copperfield, Daniel Radcliffe đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng màn hóa thân thành vị ảo thuật gia thuở bé.

Nhờ nét diễn tự nhiên, cậu nhóc 10 tuổi sớm lọt vào mắt xanh của Chris Columbus, người đang chuẩn bị cầm trịch bộ phim Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001).

Tất nhiên, dù rất ưng ý về Daniel, ông vẫn thực hiện khâu casting kỹ lưỡng nhằm đảo bảo rằng, mình không bỏ sót những ứng viên hoàn hảo khác.

Harry Potter and the Sorcerer's Stone – bước ngoặt cuộc đời của nam tài tử Daniel Radcliffe. Ảnh: Phát hành phim



Trải qua nhiều vòng sát hạch gắt gao, Daniel Radcliffe lần lượt đánh bại vô số đối thủ nặng kí rồi giành lấy vai diễn một cách thuyết phục.

Không chỉ làm hài lòng toàn thể ekip và nữ nhà văn J. K. Rowling, lúc công bố dự án, anh chàng còn khiến cả giới phê bình, fan văn học lẫn công chúng sửng sốt bởi ngoại hình, thần thái giống hệt miêu tả nơi truyện gốc.

Sở hữu doanh thu thuộc hàng kỉ lục thời bấy giờ (976 triệu USD), Harry Potter and the Sorcerer's Stone lập tức tạo nên cú hít trong ngành điện ảnh, cũng như đưa tên tuổi Daniel cùng cô bạn Emma Watson đến với khán giả toàn cầu.

8 phần phim điện ảnh Harry Potter này đã đưa tên tuổi anh chàng đi khắp thế giới. Ảnh: Phát hành phim



Trước lợi nhuận khổng lồ mà phần 1 mang lại, hãng Warner Bros quyết định chuyển thể toàn bộ câu chuyện của J. K. Rowling lên màn ảnh rộng thông qua 7 tập phim kế tiếp.

Bằng thực lực diễn xuất, Daniel đã bảo chứng chất lượng cho vũ trụ điện ảnh phù thủy, biến Harry Potter trở thành một trong những loạt phim ăn khách nhất lịch sử và giúp nhà sản xuất bỏ túi gần 8 tỷ USD.

Nếu từng thưởng thức hết cả 8 tác phẩm này, bạn sẽ thấy rõ sự trưởng thành, bên cạnh quá trình phát triển tâm lý cực kì thuyết phục ở Harry Potter, nhân vật chính do anh chàng thể hiện.

Người nghệ sĩ bản lĩnh trên sân khấu lớn

Khác hẳn các ngôi sao nhí đồng trang lứa, Daniel Radcliffe gây bất ngờ bởi quyết định thử sức cùng lĩnh vực kịch nghệ.

Đặc biệt, vào năm 17 tuổi (2008), chàng trai trẻ từng khiến người hâm mộ sững sờ khi đóng vai Alan Strang, gã thanh niên tôn sùng loài ngựa hệt đấng tối cao trong vở chính kịch Equus.

Sẵn sàng phô bày cơ thể trước mặt hàng ngàn người xem, màn trình diễn đầy táo bạo của anh đã đón nhận cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình khó tính.

Tiếng vang mà Equus tạo ra thậm chí còn lớn tới mức, vở kịch liền được Sân Khấu Broadway tái diễn. Đồng thời đem về cho Daniel Racliffe một đề cử Drama Desk ở hạng mục Nam Nghệ sĩ (Kịch) Xuất sắc Nhất.

Bên cạnh điện ảnh, Daniel Radcliffe cũng rất nổi tiếng trên sân khấu kịch, nhất là màn hóa thân trong vở Equus. Ảnh: Internet



Thừa thắng xông lên, năm 2011, anh chàng tái ngộ khán giả tại thánh đường Broadway qua vở nhạc kịch How To Succeed in Business Without Really Trying.

Hóa thân thành tay thợ lau kính lắm mưu nhiều kế J. Pierrepont Finch, Daniel Radcliffe làm giới mộ điệu phải kinh ngạc khi hé lộ chất giọng cao vút. Anh chàng còn thực hiện những bài vũ đạo khó nhằn chẳng chút kém cạnh nhóm bạn diễn chuyên nghiệp.

Tác phẩm nhanh chóng nhận được 6 đề cử Tony danh giá, riêng nam tài tử thì bỏ túi thêm một đề cử Drama Desk tương tự như trên.

Các vở kịch mà anh đóng chính luôn nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Ảnh: Phát hành phim



Hai năm sau, Daniel lại khuấy động sân khấu với vở bi hài kịch The Cripple of Inishmaan (2013) - đứa con tinh thần nổi tiếng do kịch tác gia Martin McDonagh chấp bút.

Sắm vai Billy Claven, chàng thanh niên mồ côi, tật nguyền sống ở hòn đảo hẻo lánh mang tên Inishmaan. Anh tiếp tục chinh phục khán giả nhờ lối diễn xuất thần, khiến họ vừa bật cười nhưng cũng xót xa trước giác mơ viển vông của nhân vật ấy: trở thành minh tinh nơi kinh đô điện ảnh Hollywood.

Kẻ cháy hết mình vì đam mê nghệ thuật

Trở lại sự nghiệp điện ảnh hậu Harry Potter, nam tài tử đang hướng đến các bộ phim độc lập, có kinh phí thấp nhưng sở hữu câu chuyện hoàn toàn mới mẻ.

Thực chất, hồi còn sắm vai nam sinh trường Howard, cậu ta đã nhận lời tham dự các dự án khác biệt, chú trọng khai thác tâm lý nhân vật như December Boys hay tv movie My Boy Jack (2007).

Vì vậy, nếu là fan ruột của Daniel, bạn sẽ không quá ngạc nhiên lúc trông thấy anh ấy xuất hiện trên phim trường với tạo hình kì lạ, thậm chí cực kì quái đản.

Cụ thể, xuyên suốt chặng đường diễn xuất, Daniel Radcliffe từng ghi điểm mạnh mẽ khi hóa thân thành vị luật sư góa vợ (The Woman in Black, 2012), nhà thơ đồng tính (Kill Your Darling, 2013), thanh niên mọc sừng (Horns, 2013) cho tới cái xác chết biết… nói (Swiss Army Man, 2016) hay tay lập trình viên số nhọ (Guns Akimbo, 2019)…

Gia tài nhân vật đồ sộ này đã chứng tỏ nỗ lực biến hóa đa dạng, chẳng ngần ngại làm mới bản thân của chàng tài tử sinh năm 89.

Xác chết nơi Swiss Army Man – một trong những vai diễn ấn tượng bậc nhất của anh hậu Harry Potter. Ảnh: Phát hành phim



Sắp tới, chúng ta sẽ được tái ngộ anh ta qua Phi vụ đào tẩu (Escape From Pretoria), tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật tại lục địa đen vào cuối thập niên 70.

Daniel đảm nhận nhân vật Tim Jenkin, nhà đấu tranh nhân quyền Nam Phi bị chính quyền độc tài giam giữ trong nhà ngục Pretoria.

Quyết tâm thoát khỏi cảnh tù đày, ông và hai người đồng đội đã thực hiện kế hoạch vượt ngục không tưởng, làm rúng động dư luận quốc tế thời bấy giờ.

Liệu Phi Vụ Đào Tẩu có giúp anh thoát khỏi cái bóng Harry Potter năm nào?. Ảnh: Phát hành phim



“Tôi yêu mọi thứ liên quan đến diễn xuất. Đối với tôi, đó là tất cả”, nam tài tử chia sẻ.

Dù vẫn bị so sánh với hình tượng chàng phù thủy Harry Potter năm nào, tuy nhiên, Daniel Radcliffe vẫn không ngừng phấn đấu, khẳng định thực lực bản thân bằng hàng loạt vai diễn gai góc, táo bạo. Vì vậy, hãy đón chờ hành trình đào tẩu của anh trong Phi Vụ Đào Tẩu.

Phi vụ đào tẩu (Escape from Pretoria) khởi chiếu trên toàn quốc kể từ hôm nay (9-5).