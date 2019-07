Đỗ Mạnh Cường chia sẻ về việc đã từng bị thảm hại và đe dọa

Vừa xuất hiện, anh được đầu bếp Lee Wook Jung chuẩn bị thức uống mang đậm hương vị Pháp. Thưởng thức thức uống này, Đỗ Mạnh Cường bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên đặt chân đến kinh đô ánh sáng để theo đuổi công việc thiết kế. Đỗ Mạnh Cường chia sẻ anh từng ước mơ trở thành nhà báo. Tuy nhiên, khi được mẹ định hướng, anh quyết định sang Pháp bảy năm học về thiết kế dù trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi công việc này. Dù gắn bó với lĩnh vực thời trang nhiều năm qua, song Đỗ Mạnh Cường thú nhận thời gian đầu anh không thích công việc này. "Tôi từng theo học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng chỉ nghĩ sẽ làm họa sinh, nhà điêu khắc chứ không nghĩ mình sẽ học về thời trang. Cuộc đời có những thứ đưa đẩy mình không biết trước. Chính những cái mình không chuẩn bị lại gắn với mình lâu dài và giúp mình có được ngày hôm nay", nhà thiết kế chia sẻ.





Nói về lý do quyết định sang Pháp, anh thừa nhận thời điểm đó chỉ muốn trốn chạy tình yêu. Những ngày ở xứ người, nhà thiết kế gặp khó khăn vì ngôn ngữ, kinh tế… khiến anh từng muốn bỏ cuộc. Bằng quyết tâm của mình, anh vượt qua những thách thức đó để chứng minh bản thân không phải là kẻ bất tài. Đỗ Mạnh Cường thẳng thắn, "Ngày xưa thầy cô yêu cầu vẽ 10 mẫu thiết kế thì tôi vẽ 100 mẫu. Tôi luôn cố gắng để có một chỗ đứng khác biệt. Mơ ước lớn nhất của mẹ không phải là tôi được nổi tiếng mà chỉ cần tôi có một cái nghề thôi. Bây giờ tôi đã có thể khiến mẹ tự hào về mình".



Nhà thiết kế thừa nhận anh thay đổi nhiều sau khi học tập tại Pháp. Không chỉ nuôi dưỡng cho anh tình yêu với thời trang mà mảnh đất này còn dạy nhà thiết kế sống tự lập, rèn luyện tư duy thích làm những điều khác biệt. Ngày xưa đi học anh thích màu sắc, hoành tráng. Đến bộ sưu tập cuối cùng, tự dưng anh lại hứng thú với màu đen và từ đó màu sắc này gắn bó với anh. Tính cách anh cũng thay đổi hoàn toàn.





Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Mạnh Cường nhận nhiều lời mời ở lại Pháp làm việc. Song anh vẫn quyết định về Việt Nam phát triển sự nghiệp vì gặp được một người bạn tri kỷ. Tính đến nay, nhà thiết kế tổ chức được khoảng 13 show diễn riêng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Anh thừa nhận việc đầu tư cho show khiến bản thân gặp áp lực về kinh tế. Làm được bao nhiêu thì anh dồn vào các show diễn và anh xem đó là sự đầu tư nghiêm túc với nghề.



Đỗ Mạnh Cường trải lòng về những khó khăn mà một nhà thiết kế phải trải qua. Trước đây, anh cũng giống như nhiều người khác, nghĩ rằng công việc này chỉ đơn thuần là vẽ. Tuy nhiên, khi sống với nghề, Đỗ Mạnh Cường mới biết nó không hề đơn giản. Mình phải biết vẽ, học cắt, may và cập nhật xu hướng. Ý tưởng thì ai cũng có nhưng nhà thiết kế giỏi phải tạo ra xu hướng, dẫn dắt người yêu thời trang đi theo xu hướng đó. Kể về bộ sưu tập Cánh bướm cuối thu, anh cho biết trước đó từng làm một bộ sưu tập khác. Nhưng nhờ sự nhạy cảm của mình, anh quyết định bỏ tất cả để làm lại. Vô tình điều đó lại giúp Những cánh bướm cuối thu tạo nên một trào lưu trên thị trường thời trang. Đó là bước đà để những thiết kế của anh được chú ý.







Tiếp tục câu chuyện, Đại Nghĩa cho biết siêu mẫu Xuân Lan từng chia sẻ Đỗ Mạnh Cường là người yếu đuối. Nhà thiết kế thừa nhận điều này. Anh kể những ngày diễn show, bản thân anh gặp khó khăn và áp lực. "Mẹ thấy con vất vả quá, mẹ khuyên tôi đừng làm show nữa. Tôi phải giải thích rằng đó là công việc, cuộc sống của mình. Đồng thời, anh cũng từng quên đi sức khỏe, mạng sống của mình và gặp không ít mệt mỏi vì hiềm khích, ghen ghét hay lời dọa nạt… Đó là cái giá mình phải trả cho việc trở thành ngôi sao như nhiều người vẫn nói. Nhưng mình vẫn có thể đánh đổi tất cả để làm nghề, không ai có thể ngăn cản con đường mình đi", Đỗ Mạnh Cường nói thêm.



Về cơ duyên gắn bó với các nàng thơ, chàng thơ của mình, Đỗ Mạnh Cường cho biết những người mẫu làm việc với tôi đều ngoan hết. Đồng thời, nhà thiết kế cho biết trước đây, anh chưa từng nghĩ đến chuyện tìm chàng thơ cho những thiết kế của mình vì lăng xê một người mẫu nam không phải là chuyện đơn giản. Trong quá trình tiếp xúc, anh thấy Lê Xuân Tiền ngoan và có thể trở thành một người mẫu trong tương lai. Anh chỉ muốn giúp Tiền một cách vô tư và không mong muốn nhận lại điều gì khác.





Khi thưởng thức món ăn này, Đỗ Mạnh Cường trải lòng về việc nhận nuôi con trên sóng truyền hình. Anh gặp Nhím trong chuyến đi từ thiện tại Long An. Khi trở về, anh ngỏ ý chuyện nhận nuôi Nhím song thời điểm đó chưa được chấp nhận. Để chứng minh tình cảm của mình, nhà thiết kế mất hơn bốn năm trời lặn lội xuống Long An chăm sóc Nhím. Đồng thời, nhà thiết kế cho biết lý do anh nhận nuôi Nhím vì muốn bé được sống trong môi trường tử tế, phát triển bản thân tốt hơn.



Đỗ Mạnh Cường thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con trên trang cá nhân. Anh cho Nhím xuất hiện cùng mình trên sân khấu thời trang vì quan niệm đó là quyền hạnh phúc khi được làm bố. Đây là chuyện không xấu để giấu. Một đứa trẻ khi lớn lên, nếu đủ nhận thức sẽ yêu thương và trân trọng mình hơn. Đại Nghĩa, Hari Won bày tỏ sự khâm phục dành cho nghĩa cử cao đẹp của nhà thiết kế. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Đỗ Mạnh Cường cũng là cảm hứng để đầu bếp Lee thực hiện món tráng miệng làm từ dâu dành tặng anh. Đồng thời, ông Lee còn mang đến món quà cho vị khách đặc biệt của Bistro K là tấm ảnh của nhà thiết kế chụp cùng con trai nuôi kèm dòng chữ: “Thành công không làm nên hạnh phúc, mà chính hạnh phúc mới khiến bạn trở thành một người thành công".

Diễn viên Diễm My 9X sẽ là khách mời trong tập 9 được phát sóng trên kênh Vie Channel - HTV2 và TodayTV, 20 giờ 30 phút trên YouTV, 21 giờ trên truyền hình FPT và FPT Play ngày 4-8.