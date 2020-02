Gene Reynold đồng sáng lập MASH qua đời ở tuổi 96

Nhà sản xuất, giám đốc và nhà văn đã qua đời ngày 4-2 tại Burbank, California. Reynold và Larry Gelbart đã cùng nhau ra mắt và chịu trách nhiệm giám sát chương trình truyền hình thử nghiệm về đề tài chiến tranh năm 1972, tác phẩm mang về cho ông 3 trong số 6 giải thưởng Emmy danh giá trong sự nghiệp của mình.

Đây là chương trình truyền hình sitcom về một nhóm bác sĩ phẫu thuật trong cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên và là một trong những chương trình được yêu thích nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ. Phần cuối của chương trình này lên sóng vào năm 1983 đã thu hút lượng người xem cao kỷ lục 105 triệu người.



Đạo diễn gạo cội Gene Reynold. Nguồn: USATODAY

Reynold bắt đầu sự nghiệp của mình khi còn là một diễn viên nhí trước khi chuyển sự tập trung của mình đằng sau máy quay. Vào những năm 1960, ông đã đạo diễn các bộ phim hài trên truyền hình Hogan’s Heroes, Leave It to Beaver và The Andy Griffith Show trước khi loạt serie phim truyền hình MASH ra đời.





Ông từng là chủ tịch của DGA, ông Thomas Schlamme (Chủ tịch đương nhiệm DGA) nói trong một tuyên bố.

Trong suốt hai nhiệm kỳ làm chủ tịch, ông đã tận tâm làm cho hội trở nên toàn diện hơn, mở rộng cơ sở lãnh đạo, khuyến khích các thành viên trẻ tuổi nắm giữ vị trí lãnh đạo, tăng cường mối quan hệ giữa các giám đốc thúc đẩy ngành công nghiệp cải thiện sự đa dạng và làm việc để sửa đổi DGA các thỏa thuận để các nhà làm phim có ngân sách thấp có thể hưởng lợi từ thành viên DGA.