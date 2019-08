Phạm Quỳnh Anh nhận quà 'khủng' từ người hâm mộ

Thông qua dự án PQAholic food truck for The Voice Kids 2019, các fandom của Phạm Quỳnh Anh đã thể hiện sự ủng hộ của mình đến thần tượng bằng việc chung tay đóng góp thức ăn, nước uống đến ê kíp thực hiện The Voice Kids 2019 để cảm ơn họ đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thực tế với nhiều màn trình diễn thú vị. Trên banner có ghi dòng chữ cám ơn ê kíp Giọng hát Việt nhí 2019 đã chăm sóc chị Quỳnh Anh và các huấn luyện viên rất chu đáo và tận tình. Chúc chương trình luôn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Mọi người đã vất vả rồi!.





Không chỉ gửi gắm những lời động viên, khích lệ đến thần tượng của mình trong thời gian quay phim, ghi hình vô cùng vất vả, dự án mà fandom của nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh còn mang đến mọi người thông điệp #PQAholic luôn đồng hành cùng Phạm Quỳnh Anh trong các dự án trên con đường nghệ thuật. Cạnh đó cho thấy hình ảnh của một fanclub nhiệt tình, sâu sắc và văn minh khi sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, hạn chế đồ nhựa.





Trước tình cảm của người hâm mộ, giọng ca Tất cả sẽ thay em bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ tâm sự rằng mình tuy không nhiều fans, bao nhiêu năm chỉ có nhiêu đây fans ruột nhưng họ toàn là những người khiến mình thấy ấm áp những khi cần, họ chẳng ồn ào, thậm chí mười mấy năm trôi qua ai cũng già dần đi. Mỗi người một cuộc sống, bận rộn lắm, bận đến mức comment FB của mình còn chẳng có thời gian, mỗi lần gặp là ai nấy phát tướng thế nhưng mình cảm nhận họ luôn ở đó, luôn theo sát mọi hành tung của mình.

"Họ thương mình, thương những điều mình làm, trân trọng cả những người bên cạnh mình, những người cộng tác với mình và chiếc xe này cũng vì điều đó mà xuất hiện trong hậu trường sân khấu The Voice Kids. Nghe kể rằng hợp sức vắt bằng tay 42kg cam, bánh bông lan trứng muối tự làm, còn tự tay thiết kế chiếc bánh tượng trưng cho mỗi team để gửi tặng đến các huấn luyện viên. Thay mình chăm sóc cả đạo diễn, hội đồng giám khảo chuyên môn, ban nhạc, ê kíp ghi hình, âm thanh ánh sáng, khán giả tại trường quay, mình thơm lây. Cám ơn những người bạn già lâu năm vì những điều thật nhỏ bé nhưng chất chứa một tình yêu bao la. Và mình tin rồi, mình không lẻ loi bao giờ", ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.





Được biết, xe thức ăn mà fandom ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chuẩn bị nhỏ gọn mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cho bữa nhẹ. Nhiều loại bánh đa dạng như cookie, bông lan trứng muối, bánh mufin cà phê hạnh nhân, bánh tráng Tây Ninh đến đồ uống gồm cà phê sữa đá, nước ép cam kèm theo trái cây tươi (mít, ổi, mận, xoài…). Ngoài những nhân vật chủ chốt là sáu vị huấn luyện viên, MC của chương trình thì toàn bộ ê kíp sản xuất từ ban biên tập, sân khấu, âm thanh, ánh sáng… và cả các thí sinh cùng người nhà thí sinh đều nhận được suất ăn, uống đặc biệt chu đáo này. Trước tình cảm mà của fan Phạm Q Quỳnh Anh các huấn luyện viên như Dương Khắc Linh, Ali Hoàng Dương, Dương Cầm... đã rất thích thú. Thậm chí , Ali Hoàng Dương còn chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Cảm ơn chị nhiều, nghệ sĩ thì cần gì ngoài những điều tử tế". Hành động của người hâm mộ dành cho Phạm Quỳnh Anh và tập thể chương trình The voice kids nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người về sự văn minh, ý nghĩa.





Văn hóa tặng xe thức ăn, đồ uống đến nơi mà thần tượng đang ghi hình không còn xa lạ ở Hàn Quốc. Đặc biệt, chính fandom là những người đã sáng tạo ra món quà đầy ý nghĩa và thiết thực này cho thần tượng của mình. Xe coffee, hay xe thức ăn thường là những chiếc xe tải cỡ nhỏ, hay đơn giản là xe có gắn những vật dụng pha chế, nấu nướng đơn giản tại chỗ. Thường thì các fan sẽ thiết kế những chiếc xe này, tuỳ theo món ăn hay thức uống phục vụ mà mô hình có khác nhau đôi chút. Tuy nhiên bên ngoài mỗi chiếc xe đều mang băng rôn, hình ảnh thần tượng của họ và kèm theo những lời khích lệ, động viên.