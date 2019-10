Nhà thiết kế Quỳnh Trần tư vấn phong cách cho chị em

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tổ chức She Will Be Strong (SWBS) sẽ đồng hành cùng các chị em phụ nữ với chuỗi những sự kiện tư vấn chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp miễn phí mang tên Women Health & Beauty Day – Ngày hội Sức khoẻ và Sắc đẹp. Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày chủ nhật, 20-10-2019 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (2 Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, TP. HCM).





Tại Women Health & Beauty Day những vấn đề thiết thực của phụ nữ hiện đại sẽ được các chuyên gia "xắn tay" giải quyết. Ví dụ, nhà thiết kế Quỳnh Trần sẽ tư vấn cho các chị em chủ đề bí quyết thời trang để chọn những mẫu áo quần phù hợp với dáng người, sự kiện, tạo nên phong cách cá nhân, dấu ấn của riêng bạn. Từng tốt nghiệp chuyên ngành Fashion Merchandising tại Mỹ với kinh nghiệm nhiều năm làm stylist cho nhiều tạp chí và người nổi tiếng; cũng như là người sáng lập thương hiệu thời trang nam Cooper&Co và thương hiệu Perrin&Co.; những tư vấn của Quỳnh Trần có lẽ sẽ giúp chị em được tự tin hơn trong trang phục của mình.

Hiểu biết về sức khoẻ là một trong những chủ đề quan trọng không kém cho chị em phụ nữ trong ngày hội 20-10

Hay câu chuyện chăm sóc sức khoẻ sản phụ khoa, các chị em sẽ được tư vấn bởi PGS. TS. Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội sản phụ khoa TP.HCM; chủ đề sức khoẻ sẽ do cô Bạch Minh Hà, nhà sáng lập The Mindful Yoga và The Yogi Love tư vấn...

Bên cạnh phần trò chuyện, giao lưu; ở Women Health & Beauty Day người tham còn được trải nghiệm nhiều hoạt động miễn phí tại các gian hàng: Tạo kiểu tóc, làm móng tay, tư vấn trang điểm, tư vấn da, sử dụng mỹ phẩm tự nhiên; thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên…

Women Health & Beauty Day hoàn toàn miễn phí. Sự kiện do tổ chức She Will Be Strong (SWBS), một doanh nghiệp xã hội với mục tiêu giúp phụ nữ khoẻ mạnh về cả tinh thần lẫn thể chất thực hiện. Hiện SWBS đang là nhà bảo trợ của mái ấm Xanh và mái ấm Thanh Tâm, gây quỹ hỗ trợ viện phí ca sinh hàng tháng thông qua chiến dịch Brave To Be Mom, 100.000đ Tròn Vuông.