Ngắm hoa hậu Phạm Hương rất khác khi dưỡng bệnh ở Mỹ

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở Mỹ, Phạm Hương vẫn được chú ý và mời tham gia những dự án nghệ thuật thú vị. Mới đây nhất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bất ngờ trở thành nàng thơ của nhiếp ảnh gia Caesar Lima, một trong những nhà nhiếp ảnh lâu năm tại California.

Nhiếp ảnh gia Caesar Lima



Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy một Caesar Lima biến hóa với màu sắc và ánh sáng trong những bức ảnh. Hoa hậu Phạm Hương không cần diện trang phục quá ấn tượng hay makeup gây chú ý nhưng bằng sự tỉ mỉ trong cách chọn góc, đánh máy và chụp khoảnh khắc, Caesar Lima vẫn biến Phạm Hương trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Hoa hậu Phạm Hương



Trong bộ ảnh vừa thực hiện, Phạm Hương cũng một lần nữa khoe vẻ đẹp mạnh mẽ với đôi mắt thu hút cùng phong thái tạo dáng phóng khoáng, tự tin dù dạo gần đây cô không xuất hiện liên tục trong các sự kiện của làng giải trí.

Hoa hậu Phạm Hương vẫn chứng minh được sức hút của bản thân.



Chia sẻ về cơ hội hợp tác cùng Caesar Lima, hoa hậu Phạm Hương cho biết Hương gặp anh Caesar Lima rất tình cờ, "sau khoảng thời gian trò chuyện trao đổi, tụi Hương quyết định hợp tác với nhau qua bộ ảnh thời trang này. Chắc chắn trong tương lai nếu có dịp Hương sẽ nhờ đến anh Caesar Lima vì Hương nhìn thấy ở anh phong cách làm việc nghệ sĩ nhưng cũng rất chuyên nghiệp, quan trọng Hương thích ở cái cách anh thổi hồn vào những bức ảnh và biết cách truyền được cảm hứng làm việc cho người mẫu...", hoa hậu Phạm Hương chia sẻ.

Thời gian tới, Phạm Hương tiết lộ cô đang có định hướng phát triển kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ tự nhiên organic và và tiếp tục tham gia phát triển kinh doanh lẫn hoạt động người mẫu ở thị trường Mỹ. Vì vậy, hoa hậu đang từng bước lột xác hình ảnh bản thân nhằm phù hợp với yêu cầu công việc cũng như mong muốn mang đến hình ảnh mới cho công chúng. Trước một số ý kiến về những hình ảnh có phần sexy gợi cảm gần đây, Phạm Hương cũng chân thành chia sẻ rằng Hương nhận lời tham gia các dự án thời trang và luôn tuân thủ theo những ý tưởng của ê kíp hoặc nhiếp ảnh gia. "Là một người mẫu, bản thân Hương phải không ngừng thay đổi để phù hợp. Tất nhiên Hương biết đâu là giới hạn của hình ảnh, nhưng Hương cũng mong khán giả hãy hiểu hơn cho công việc và ước mơ mà Hương đang nỗ lực theo đuổi", hoa hậu nói thêm.









Caesar Lima là nhiếp ảnh gia đến từ Brazil và hiện đang sống tại Los Angeles (Mỹ). Anh chụp ảnh chuyên nghiệp từ năm 1991 và thông thạo các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Từ đó đến nay, anh đã trở thành một trong những nhân vật có tiếng của ngành công nghiệp làm đẹp và thời trang, với mạng lưới những người sáng tạo tuyệt vời, người mẫu, giám đốc nghệ thuật, nhà tạo mẫu, làm tóc...

Một số giải thưởng nhiếp ảnh gần đây của anh bao gồm: Best of the Best Photographers Book 2018 and 2017, Spider Awards 2016, One Eyeland Award 2016, Px3 Award 2012, Best Ad Photographers’ 2012, và 9 đề cử cùng 4 danh hiệu đạt được tại IPA awards.