Birds Of Prey tung trailer cuối Harley Quinn vui chơi tới bến

Nếu như trong trailer đầu tiên, nhạc nền là ca khúc Hymne A L'amour (tạm dịch: Khúc ca tình yêu) do danh ca người Pháp Edith Piaf thể hiện đã “đốn ngã” hàng triệu con tim thì trong trailer thứ hai này, người hâm mộ cũng vô cùng thích thú với một ca khúc ám ảnh hội độc thân và thú vị không kém khác là “It’s Oh So Quiet” do Lucy Woodward cover.

Ca khúc này từng làm mưa làm gió những năm 60, 70 bởi năng lượng điên rồ, sức sáng tạo và sự khác thường ấn tượng.

Hình ảnh trong trailer.



Trailer 2 mở màn với phong cách khá là Deadpool. Nữ chính Harley Quinn tấn công sở cảnh sát Gotham với chất giọng “ngọt sắc” rồi đột ngột tạm dừng và quay ra đóng vai trò dẫn chuyện, tua lại tường tận chuỗi “drama” sau cuộc chia ly thế kỷ với “người tình huyền thoại” Joker.