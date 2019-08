BTS công bố hình thức bán vé cho chuyến lưu diễn sắp tới

Theo thông tin được công ty giải trí Big Hit Entertainment chia sẻ vào ngày 30-7 (giờ địa phương) thông qua các trang SNS của BTS cũng như fanpage của nhóm, vé cho buổi concert mang tên BTS world tour love yourself, speak yourself của BTS sẽ đến tay các fan hâm mộ theo hình thức bốc thăm và đặt mua trước, để đảm bảo tính công bằng cũng như sự an toàn cho các fan.





Chuyến lưu diễn mang tên của BTS sẽ khép lại tại Hàn Quốc bằng ba buổi concert diễn ra tại sân vận động Olympic, quận Songpa, Seoul vào ba ngày 26, 27 và 29-10 (giờ địa phương). Đây là một tour diễn cực dài hơi của các chàng trai tài năng nhà Big Hit với tổng cộng 62 đêm diễn tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau như Mỹ, Canada, Pháp, Đài Loan, Thái Lan, Arab.

Big Hit Entertainment cho biết, lý do họ tiến hành bán vé theo hình thức bốc thăm như vậy là để đảm bảo sự công bằng cho các fan hâm mộ thật sự muốn gặp thần tượng, tránh tình trạng phe vé chợ đen với giá cao ngất ngưởng.