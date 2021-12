Trong Điều con muốn nói, cô bé 12 tuổi Bảo Ngọc trình diễn ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi (sáng tác Từ Huy) với nét hồn nhiên, đáng yêu, nhưng khi chia sẻ cùng MC Ốc Thanh Vân về gia đình, cô bé mang những tâm tư. Cô bé 12 tuổi đặt trong chiếc hộp bí mật một biểu tượng cảm xúc khóc.

Em tâm sự: “Bình thường ba hiền lắm nhưng mỗi khi đi nhậu về ba đổi tính. Ba la hét, quát mắng con vô lý. Sáng hôm sau ba thường quên hết mọi chuyện. Một lần ba về khuya, con xuống mở cửa cho ba nhưng mãi lo tìm chìa khóa, chưa kịp mở ba đã la con rất nhiều".



Cô bé 12 tuổi Bảo Ngọc trình diễn ca khúc "Quê hương tuổi thơ tôi". Ảnh: JET

Ba Bảo Ngọc làm nghề trang trí nội thất ngành gỗ. Ông hay đi gặp gỡ đối tác, bạn bè để bàn công việc. Mẹ Bảo Ngọc không thể ngăn cấm ông uống rượu vì đây là cách ông tạo các mối quan hệ trong công việc. Dù mỗi lần về nhà, ông nóng tính, quát mắng, nổi cáu với vợ con.

Biết ba có bệnh nên Bảo Ngọc mong ba hạn chế bia rượu, để bảo vệ sức khoẻ. Trong gia đình, Bảo Ngọc còn một người anh 20 tuổi. Anh trai thường khuyên ba nhưng ba vẫn chưa bỏ nhậu được. Đôi lúc, hai mẹ con em giận ba đi về nhà ngoại vài ngày, khi ấy thì ông mới ít nhậu lại.



Bé Bảo Ngọc xúc động khi chia sẻ về ba mình.

Ngồi trong Căn phòng bí mật, chị Tâm Hảo tiết lộ bản thân chồng chị rất thương, chiều chuộng con gái nhưng mỗi khi say xỉn ông hay chọc ghẹo và nóng tính với con.

Chị cũng không biết Bảo Ngọc mang nhiều tâm sự như vậy, chị cảm thấy có lỗi khi có chuyện buồn con chỉ giấu trong lòng.



Chị Tâm Hảo.

Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An nhấn mạnh vì tính chất công việc, ba phải thường xuyên gặp đối tác, nhưng chúng ta không thể vịn vào lý do mà say xỉn thường xuyên.

Anh nói: “Có người say rượu sẽ không nhớ các hành vi nhưng có thể kiềm chế tốt cảm xúc nếu ý thức được người đối diện là gia đình, con gái, những người quan trọng trong cuộc đời. Chúng ta nhậu nhưng phải giữ được phong độ, bản lĩnh của người đàn ông, phải biết từ chối khi cần thiết".



Tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An nhấn mạnh rằng không thể cứ vịn vào lý do gặp đối tác mà say xỉn thường xuyên.

MC Ốc Thanh Vân khuyên Bảo Ngọc mỗi khi ba đi nhậu, Bảo Ngọc nên thử gọi điện, nhắn tin nhắc nhở ba về sớm vì người ba cũng sẽ rất yêu thương con gái.



Chị Tâm Hảo cũng không biết Bảo Ngọc mang nhiều tâm sự như vậy.

Đối với người vợ không phải sự nhẫn nhịn nào cũng mang đến kết quả tốt, có những điều ta phải thay đổi ngay, để không chỉ tốt cho gia đình, cộng đồng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Cô 12 tuổi và nỗi buồn khi người ba nghiện bia rượu. Nguồn: JET

Sự nhẫn nhịn của người phụ nữ là điều cần thiết trong gia đình nhưng phải đặt giới hạn cho những hành vi trong gia đình.

Điều con muốn nói – bé Bảo Ngọc phát sóng vào lúc 19 giờ 15 tối nay, 10-12 trên VTV9.