Đêm giao thừa, Chi Pu, Hiền Hồ sẽ nói công thức 'tạo sóng'

Sau một năm tung ra sản phẩm âm nhạc nào là gây sốt sản phẩm đó, ba cô nàng Bảo Anh, Hiền Hồ, Chi Pu đã có dịp hội ngộ và mang đến những chia sẻ bất ngờ tại Sóng Xuân 19, chương trình đặc biệt hội tụ loạt gương mặt gây bão showbiz Việt suốt năm qua.

Như góp phần khẳng định thương hiệu, đến với Sóng Xuân 19, ba nữ ca sĩ đã chiêu đãi khán giả bằng chính ba ca khúc đã giúp tên tuổi họ dậy sóng trong năm qua.

Bảo Anh với ca khúc Như lời đồn.



Chi Pu với ca khúc Mời anh vào team em.



Hiền Hồ với ca khúc Đừng nói tôi điên.



Chi Pu chia sẻ tại Sóng xuân 2019.



Tận mắt chiêm ngưỡng ba sản phẩm âm nhạc gây sóng gió nhất nhì năm qua của Vbiz, MC Trấn Thành nhận định dù nhận về vô số khen chê trái chiều nhưng dường như những ý kiến này lại càng khiến Bảo Anh, Hiền Hồ, Chi Pu trở nên bùng nổ hơn. Trong khi hai MC Thanh Thanh Huyền, Thùy Dung bày tỏ họ rất nể phục bản lĩnh mà một cô gái nhỏ nhắn như Chi Pu có thể làm nên trong thời gian qua, thì chủ nhân ca khúc Đóa hoa hồng cũng được dịp bộc bạch: “Thời gian qua, không thể nào nói Chi không mệt mỏi. Nhưng sau cái mệt mỏi đó, mình nghĩ vì sao mình lại bắt đầu, mình đã tin vào bản thân mình, những người ủng hộ mình thế nào?”

Hiền Hồ cũng là cái tên gây chú ý suốt năm qua với việc không ngại đột phá. Thừa nhận thường xuyên nghe rất nhiều ca khúc của Hiền Hồ, Trấn Thành tranh thủ hỏi nhỏ rằng sau một năm có nhiều bản hit, nữ ca sĩ có tự thấy bản thân là người may mắn? Đáp lại cô gái đã khiến mọi người bật cười với câu trả lời ngắn gọn: “Em thấy may mắn chỉ là một phần thôi còn một phần cũng do may mắn luôn!”. Anh Đức ngượng ngùng chưa biết nói gì thì ngồi kế anh, Will đã nhanh chóng tiết lộ xuyên suốt tiết mục của nữ ca sĩ, Anh Đức đã xem không chớp mắt thậm chí còn hát theo nguyên bài. Không chỉ Will, Lâm Vỹ Dạ và Ốc Thanh Vân ngồi bên cũng lên tiếng xác nhận sự thật.

Không chỉ Hiền Hồ, Bảo Anh cũng bị Trấn Thành làm khó. Chứng kiến màn kết hợp đầy bất ngờ và cực ăn ý của Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu trong liên khúc xuân trên sân khấu Sóng Xuân 19, Trấn Thành tranh thủ hỏi nhỏ cô nàng: "Năm nay có ai yêu thương em chưa?". Nghe vậy, Bảo Anh bèn hỏi: "Anh có ai giới thiệu em với?". Đến đây, Trấn Thành bèn gửi gắm cô nàng lời chúc: “Chúc em năm mới tình duyên viên mãn, biết đâu có người mới đến bên em như Anh Đức, hoặc biết đâu người cũ Hồ Quang Hiếu trở về” khiến nữ ca sĩ chỉ biết bật cười.

Sóng Xuân 19 sẽ được phát sóng đồng thời trên ba kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, Vie giải trí, Vie dramas lúc 20 giờ 15 phút đêm giao thừa (4-2) Tết Kỷ Hợi 2019.

Xem thêm bài viết đề xuất: