Điểm mặt những khu rừng kinh dị gây ám ảnh màn ảnh rộng

Cùng điểm qua 5 bộ phim kinh dị sau:

Friday the 13th (franchise)

Friday the 13th (thứ sáu ngày 13) là thương hiệu kinh dị chặt chém nổi tiếng của Mỹ gồm 12 phim điện ảnh, loạt phim truyền hình, tiểu thuyết truyện tranh, trò chơi game và đồ lưu niệm.

Loạt phim tập trung vào nhân vật hư cấu Jason Voorhees – cậu bé đã chết đuối ở hồ Camp Crystal Lake do sơ suất của nhân viên trại. Sau nhiều thập kỷ, người ta cho rằng cái hồ đã bị "nguyền rủa" và trở thành bối cảnh cho một loạt vụ giết người hàng loạt.

Jason xuất hiện trong tất cả các bộ phim, với tư cách là kẻ giết người hoặc động cơ cho các vụ giết người.





Friday the 13th đôi khi lấy bối cảnh những khu rừng là nơi Jason và những con mồi thi nhau rượt đuổi – tháo chạy.

Thương hiệu được giới thiệu lần đầu tiên nhờ vào tay viết Victor Miller và được sản xuất và đạo diễn bởi Sean S. Cunningham.

Các phần phim điện ảnh đã thu về hơn 529 triệu đô la tại các phòng vé trên toàn thế giới.

The Strangers (2008)

Bryan Bertino đã khiến người xem phải khóa chặt cửa trong nhiều ngày sau khi chứng kiến những thước phim rùng mình trong The Strangers. Khi James Hoyt và Kristen McKay trở về ngôi nhà trong rừng thời thơ ấu sau một đám cưới, nỗi ám ảnh kinh hoàng chính thức bắt đầu.

Những kẻ lạ mặt đeo mặt nạ nhanh chóng rình mò khu nhà, trong khi đường dây và sóng điện thoại của cô bị chặn mất…





Bộ phim được lấy cảm hứng từ hai sự kiện có thật ngoài đời. Một là, các vụ giết người ở The Tate–LaBianca được thực hiện bởi gia đình Manson.

Hai là, chuỗi liên hoàn đột nhập vào nhà ám ảnh lúc đạo diễn Bertino vẫn còn là một đứa trẻ.

Kinh phí vỏn vẹn 9 triệu USD, The Strangers đã lập thành tích đáng nể khi thu về hơn 82 triệu USD doanh thu toàn cầu.

Mama (2010)

Trước khi khiến khán giả phát khiếp với gã hề mai quái trong It (2017) và It Chapter Two (2019), Andy Muschietti đã thể hiện tài năng thiên bẩm đó trước đó rất lâu trong Mama (2010).

Sản phẩm kết hợp với bộ não biên kịch đại tài Guillermo del Toro, Mama chính là một trong những thước phim kinh dị vừa hàn lâm vừa thương mại đáng xem nhất trong thập niên đầu của thiên niên kỷ mới.





Bộ phim mở đầu với việc một người đàn ông loạn trí nhẫn tâm hạ sát đối tác kinh doanh, nhân viên và người vợ của mình sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2008.

Khi hắn ta đưa hai cô con gái đến một căn nhà hoang trong rừng để giết chúng, một thế lực siêu nhiên đã xuất hiện, bảo vệ hai đứa bé và giết hắn.

Năm năm sau, hai cô bé được tìm thấy bởi nhóm cứu hộ trong tình trạng sống hoang dã.

Sự thật bắt đầu được phơi bày khi hai cô bé được người anh trai song sinh của cha nhận nuôi. Mama nhân vật bí ẩn đáng sợ dõi theo và muốn hai đứa bé này trở lại bên cạnh …