Hầm quỷ - cơn ác mộng kinh hoàng từ những chiếc gương

Tấm gương cũng là nơi giam giữ hoặc trú ngụ của nhiều thực thể tà ác chực chờ gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Behind You (Tựa Việt: Hầm Quỷ) sẽ tiếp tục khai thác đề tài ám ảnh trên dưới bàn tay nhào nặn của Matthew Whedon – anh trai của Joss Whedon.



Poster phim Hầm quỷ. Ảnh: PHP

Câu chuyện của Behind You xoay quanh hai đứa trẻ là Olivia (Addy Miller) và em gái Claire (Elizabeth Birkner).

Sau cái chết đột ngột của người mẹ còn cha ở nước ngoài, cả hai buộc phải đến sống cùng dì Beth (Jan Bronberg). Tuy nhiên, Olivia dần nhận ra những biểu hiện và hành động kỳ quái của người dì.

Bà cấm hai chị em không được bén mảng đến tầng hầm. Đồng thời, tất cả những chiếc gương trong nhà của Beth đều bị dán kín và giấu đi.





Một ngày nọ, Claire lén xuống tầng hầm và mở một tấm gương vì tưởng rằng mẹ mình bị nhốt ở bên trong.

Thế nhưng, cô bé đã vô tình giải thoát cho một linh hồn tà ác từng ám chính mẹ và dì Beth nhiều năm về trước.

Từ đây, hàng loạt sự kiện kinh hoàng bắt đầu diễn ra khiến tính mạng của hai chị em đều gặp nguy hiểm.



Olivia và Claire phải chuyển đến nhà dì Beth sau cái chết của mẹ.

Dòng phim hồn ma trong gương từng được Hollywood khai thác vô cùng thành công với các tác phẩm như: Candyman (1992), Mirrors (2008) và Oculus (2013).

Behind You đã tiếp nối và phát huy được thế mạnh ấy khi mang đến cảm giác ngột ngạt và lạnh tóc gáy bởi không gian u tối và đầy góc khuất của căn nhà.

Đoạn trailer kéo dài chưa đến hai phút nhưng người xem phải đứng tim vì sợ hãi nhiều lần khi linh hồn tà ác thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm ở sau lưng con mồi.



Behind You sở hữu bối cảnh căn nhà cổ u ám đến lạnh sống lưng.

Cho đến khi nạn nhờ nhìn thấy nó qua tấm gương thì đã quá muộn để thoát khỏi những cánh tay gớm ghiếc.

Không những thế, phim còn kết hợp thêm yếu tố quỷ ám từ The Conjuring với hình ảnh Claire co giật hay bay lơ lửng giữa không trung với đôi mắt trắng dã vô cùng ám ảnh.

Ngoài ra, Behind You còn có sự góp mặt của dàn ê kíp tài năng. Đạo diễn phim Matthew Whedon chính là anh trai của Joss Whedon.

Dù đây là lần cầm trịch một dự án nhưng Matthew đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm nhờ giúp đỡ em trai trong nhiều tác phẩm như The Cabin in the Woods (2012), hai phần Avengers đầu tiên hay loạt Buffy the Vampire Slayer,…

Nhờ đó, anh hứa hẹn sẽ mang đến một kịch bản hấp dẫn và mới lạ cho đề tài quen thuộc.





Hai diễn viên nhí của phim cũng là những cái tên đầy tiềm năng.

Olivia từng đóng cùng minh tinh Charlize Theron trong Dark Places (2015), góp mặt trong loạt phim xác sống đình đám The Walking Dead và sắp tới là Night of the Living Dead: Genesis. Còn Elizabeth Berkner cũng đã ghi nhiều dấu ấn qua series hành động The Outpost ăn khách của đài CW.

Sự kết hợp giữa hai ngôi sao thực lực chắc chắn sẽ mang đến cho tác phẩm nhiều cảm xúc khác nhau bên cạnh những giây phút rùng rợn.

Behind You ra rạp ngày 21-8 trên toàn quốc.